фармакодинамика. Экстракт конского каштана (Aesculus hippocastanum) содержит биофлавоноиды (кверцетин, кемпферол и их дигликозилпроизводные), тритерпеновые сапонины (эсцин, просапогенин), проантоцианидин А 2 и кумарины (эскулин и фраксин). Тритерпеновые сапонины типа β-амирина образуют сложную смесь β-эсцина, криптоэсцина, α-эсцина и эсцинолов. В препарате обнаружены флавонолгликозиды. Конский каштан также содержит дубильные вещества, амины, аминокислоты, мочевую кислоту, фитостерин, смолы, эпикатехин, лимонную кислоту, лейкоцианидин, жирные кислоты, такие как олеиновая и линолевая.

Экстракты листьев Aesculus hippocastanum богаты углеводами и антоцианами. В цветах конского каштана обнаружено по меньшей мере 43 компонента (флавоноиды, фенолокислоты, флаванолы, кумарины и др.). Кумарины, в частности эскулетин, скополетин и фраксетин, являются ингибиторами липоксигеназных и ЦОГ-путей метаболизма арахидоната и таким образом действуют как противовоспалительные средства. Кора конского каштана, богатая кумаринами (например, эскулин, фраксетин), особенно применяется при лечении геморроя. К тому же кумарин эскулин улучшает сосудистое сопротивление, способствует тонизированию стенки вен. Сообщалось также, что кумарины являются эффективными поглотителями АФК и способны препятствовать окислительному стрессу. Среди основных действующих веществ коры конского каштана называют флаван-3-олы; таким образом, в отличие от семян, эффективность коры может являться преимущественно результатом полифенольных компонентов. Высокий антиоксидантный потенциал является отличительной чертой флаван-3-олов, в частности процианидинов, присутствующих в коре. Кумарины часто связаны с антикоагулянтными эффектами, тогда как для процианидина продемонстрировано некоторое антиагрегационное влияние. Флавоноиды конского каштана, которые оказывают ангиопротекторное действие, также хорошо известны как мощные антиоксиданты. В эксперименте на животных моделях Aesculus hippocastanum повышает антиоксидантную защитную систему организма и предотвращает перекисное окисление липидов. Еще одним соединением, представляющим интерес, является проантоцианидин А 2 , димерный процианидин, образующийся в результате конденсации мономерных флаванолов и являющийся сильным ингибитором окислительной активности.

Экстракт Aesculus hippocastanum показал лучшие антирадикальные свойства по сравнению с его основным активным ингредиентом, эсцином, вероятно вследствие потенциального синергетического взаимодействия смеси соединений, присутствующих в растительном экстракте.

Экстракт конского каштана влияет на капилляры и вены, оказывает противоотечное, противовоспалительное и венотонизирующее действие. Предполагаемые механизмы действия включают селективное изменение проницаемости стенки сосудов, что позволяет повысить чувствительность кальциевых каналов к молекулярным ионам и, соответственно, приводит к повышению венозного и артериального тонуса. Также установлены другие механизмы, такие как ингибирование эластазы и гиалуронидазы, предотвращение активации лейкоцитов и влияние на капиллярную фильтрацию, что сопровождается снижением проницаемости капилляров и вен. Это, в свою очередь, способствует улучшению микроциркуляции и доставки кислорода к тканям. В плацебо-контролируемых исследованиях экстракт семян конского каштана значительно уменьшал симптомы хронической венозной недостаточности (боль в ногах, зуд, усталость в ногах или напряженность), окружность нижних конечностей и отеки.

Эсцин (состоящий из тритерпеновых сапонинов α-эсцина и β-эсцина) и просапогенин являются наиболее ценными компонентами экстракта семян Aesculus hippocastanum. Эсцин, основное активное вещество конского каштана, обладает мощной противовоспалительной активностью. Также уменьшает проницаемость капилляров и таким образом способствует предотвращению выхода жидкости в окружающие ткани и соответственно развития отеков. Эсцин ингибирует гиалуронидазу, участвующую в деградации протеогликанов. Модуляция активности гиалуронидазы может играть роль в изменениях состояния кожи и рефрактерных язвах, связанных с прогрессирующим сердечно-сосудистым заболеванием.

Эсцин продемонстрировал клинически значимую активность при хронической венозной недостаточности, геморрое и послеоперационных отеках. Так, в контролируемом клиническом исследовании была показана эффективность эсцина, сопоставимая с компрессионной терапией. Основные механизмы действия β-эсцина связаны с повышением чувствительности эндотелия сосудов к иону кальция, высвобождением оксида азота и снижением катаболизма мукополисахаридов, что снижает проницаемость мелких сосудов и усиливает сократительную активность гладкомышечных клеток венозной стенки, тем самым улучшая тонус сосудов. Такие свойства, как, например, усиление продукции и высвобождение простагландина F 2 , антагонизм к гистамину, еще больше подчеркивает широкий спектр механизмов терапевтической активности эсцина.

Также β-эсцин и Aesculus hippocastanum проявляют вирулицидную и иммуномодулирующую активность в отношении оболочечных вирусов: вируса простого герпеса 1-го типа (HSV-1), вируса везикулярного стоматита in vitro, имеют вирулицидную активность по отношению к респираторно-синцитиальному вирусу (RSV). Более того, в животной модели легочной RSV-инфекции применение Aesculus hippocastanum улучшало течение острого заболевания, о чем свидетельствует снижение титров RSV в легких и ослабление процесса воспаления дыхательных путей. β-эсцин ингибирует активацию NF-κB, который играет важную роль в репликации HSV-1.

Aesculus hippocastanum обладает некоторой противомикробной активностью в отношении Proteus vulgaris и Listeria monocytogenes. β-эсцин является эффективным антибактериальным растительным соединением, преимущественно в отношении грамположительных Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus aureus в зависимости от концентрации. Экстракты коры конского каштана в целом продемонстрировали слабую антибактериальную активность (MIC≥0,625 мг/мл) и бактериостатический потенциал (MBC/MIC≥16) в отношении как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий.

Исследование на животных показало, что экстракт конского каштана повышает функциональную активность фибробластов, улучшает прочность краев раны к растяжению, организацию коллагена и заживление.

Исследования in vivo выявили высокую гипогликемическую активность эсцина (Ia, Ib, IIa и IIb) и его производных. В исследовании семена Aesculus hippocastanum показали благоприятное влияние на функцию почек и микроскопические признаки улучшения при диабетической нефропатии. К тому же экстракт конского каштана снижал экспрессию MMP-9 и в зависимости от времени повышал и снижал экспрессию MMP-1 в ранах животных с экспериментальным сахарным диабетом.

Доклинические исследования безопасности очищенного экстракта семян конского каштана не показали пероральной токсичности, мутагенной или тератогенной активности. Не наблюдалось тератогенных эффектов у животных, получавших очень высокие дозы экстракта перорально, хотя масса тела плода была снижена по сравнению с контрольной группой.

Фармакокинетика. Соединения конского каштана плохо всасываются в пищеварительном тракте (12,5%). Максимальная активность препарата проявляется через 16 ч после приема внутрь. Эсцин и его метаболиты выводятся почками и с желчью; также была продемонстрирована его чрескожная абсорбция.