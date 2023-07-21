КОНСКИЙ КАШТАН*& (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.*&) Действующее вещество
фармакодинамика. Экстракт конского каштана (Aesculus hippocastanum) содержит биофлавоноиды (кверцетин, кемпферол и их дигликозилпроизводные), тритерпеновые сапонины (эсцин, просапогенин), проантоцианидин А2 и кумарины (эскулин и фраксин). Тритерпеновые сапонины типа β-амирина образуют сложную смесь β-эсцина, криптоэсцина, α-эсцина и эсцинолов. В препарате обнаружены флавонолгликозиды. Конский каштан также содержит дубильные вещества, амины, аминокислоты, мочевую кислоту, фитостерин, смолы, эпикатехин, лимонную кислоту, лейкоцианидин, жирные кислоты, такие как олеиновая и линолевая.
Экстракты листьев Aesculus hippocastanum богаты углеводами и антоцианами. В цветах конского каштана обнаружено по меньшей мере 43 компонента (флавоноиды, фенолокислоты, флаванолы, кумарины и др.). Кумарины, в частности эскулетин, скополетин и фраксетин, являются ингибиторами липоксигеназных и ЦОГ-путей метаболизма арахидоната и таким образом действуют как противовоспалительные средства. Кора конского каштана, богатая кумаринами (например, эскулин, фраксетин), особенно применяется при лечении геморроя. К тому же кумарин эскулин улучшает сосудистое сопротивление, способствует тонизированию стенки вен. Сообщалось также, что кумарины являются эффективными поглотителями АФК и способны препятствовать окислительному стрессу. Среди основных действующих веществ коры конского каштана называют флаван-3-олы; таким образом, в отличие от семян, эффективность коры может являться преимущественно результатом полифенольных компонентов. Высокий антиоксидантный потенциал является отличительной чертой флаван-3-олов, в частности процианидинов, присутствующих в коре. Кумарины часто связаны с антикоагулянтными эффектами, тогда как для процианидина продемонстрировано некоторое антиагрегационное влияние. Флавоноиды конского каштана, которые оказывают ангиопротекторное действие, также хорошо известны как мощные антиоксиданты. В эксперименте на животных моделях Aesculus hippocastanum повышает антиоксидантную защитную систему организма и предотвращает перекисное окисление липидов. Еще одним соединением, представляющим интерес, является проантоцианидин А2, димерный процианидин, образующийся в результате конденсации мономерных флаванолов и являющийся сильным ингибитором окислительной активности.
Экстракт Aesculus hippocastanum показал лучшие антирадикальные свойства по сравнению с его основным активным ингредиентом, эсцином, вероятно вследствие потенциального синергетического взаимодействия смеси соединений, присутствующих в растительном экстракте.
Экстракт конского каштана влияет на капилляры и вены, оказывает противоотечное, противовоспалительное и венотонизирующее действие. Предполагаемые механизмы действия включают селективное изменение проницаемости стенки сосудов, что позволяет повысить чувствительность кальциевых каналов к молекулярным ионам и, соответственно, приводит к повышению венозного и артериального тонуса. Также установлены другие механизмы, такие как ингибирование эластазы и гиалуронидазы, предотвращение активации лейкоцитов и влияние на капиллярную фильтрацию, что сопровождается снижением проницаемости капилляров и вен. Это, в свою очередь, способствует улучшению микроциркуляции и доставки кислорода к тканям. В плацебо-контролируемых исследованиях экстракт семян конского каштана значительно уменьшал симптомы хронической венозной недостаточности (боль в ногах, зуд, усталость в ногах или напряженность), окружность нижних конечностей и отеки.
Эсцин (состоящий из тритерпеновых сапонинов α-эсцина и β-эсцина) и просапогенин являются наиболее ценными компонентами экстракта семян Aesculus hippocastanum. Эсцин, основное активное вещество конского каштана, обладает мощной противовоспалительной активностью. Также уменьшает проницаемость капилляров и таким образом способствует предотвращению выхода жидкости в окружающие ткани и соответственно развития отеков. Эсцин ингибирует гиалуронидазу, участвующую в деградации протеогликанов. Модуляция активности гиалуронидазы может играть роль в изменениях состояния кожи и рефрактерных язвах, связанных с прогрессирующим сердечно-сосудистым заболеванием.
Эсцин продемонстрировал клинически значимую активность при хронической венозной недостаточности, геморрое и послеоперационных отеках. Так, в контролируемом клиническом исследовании была показана эффективность эсцина, сопоставимая с компрессионной терапией. Основные механизмы действия β-эсцина связаны с повышением чувствительности эндотелия сосудов к иону кальция, высвобождением оксида азота и снижением катаболизма мукополисахаридов, что снижает проницаемость мелких сосудов и усиливает сократительную активность гладкомышечных клеток венозной стенки, тем самым улучшая тонус сосудов. Такие свойства, как, например, усиление продукции и высвобождение простагландина F2, антагонизм к гистамину, еще больше подчеркивает широкий спектр механизмов терапевтической активности эсцина.
Также β-эсцин и Aesculus hippocastanum проявляют вирулицидную и иммуномодулирующую активность в отношении оболочечных вирусов: вируса простого герпеса 1-го типа (HSV-1), вируса везикулярного стоматита in vitro, имеют вирулицидную активность по отношению к респираторно-синцитиальному вирусу (RSV). Более того, в животной модели легочной RSV-инфекции применение Aesculus hippocastanum улучшало течение острого заболевания, о чем свидетельствует снижение титров RSV в легких и ослабление процесса воспаления дыхательных путей. β-эсцин ингибирует активацию NF-κB, который играет важную роль в репликации HSV-1.
Aesculus hippocastanum обладает некоторой противомикробной активностью в отношении Proteus vulgaris и Listeria monocytogenes. β-эсцин является эффективным антибактериальным растительным соединением, преимущественно в отношении грамположительных Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus aureus в зависимости от концентрации. Экстракты коры конского каштана в целом продемонстрировали слабую антибактериальную активность (MIC≥0,625 мг/мл) и бактериостатический потенциал (MBC/MIC≥16) в отношении как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий.
Исследование на животных показало, что экстракт конского каштана повышает функциональную активность фибробластов, улучшает прочность краев раны к растяжению, организацию коллагена и заживление.
Исследования in vivo выявили высокую гипогликемическую активность эсцина (Ia, Ib, IIa и IIb) и его производных. В исследовании семена Aesculus hippocastanum показали благоприятное влияние на функцию почек и микроскопические признаки улучшения при диабетической нефропатии. К тому же экстракт конского каштана снижал экспрессию MMP-9 и в зависимости от времени повышал и снижал экспрессию MMP-1 в ранах животных с экспериментальным сахарным диабетом.
Доклинические исследования безопасности очищенного экстракта семян конского каштана не показали пероральной токсичности, мутагенной или тератогенной активности. Не наблюдалось тератогенных эффектов у животных, получавших очень высокие дозы экстракта перорально, хотя масса тела плода была снижена по сравнению с контрольной группой.
Фармакокинетика. Соединения конского каштана плохо всасываются в пищеварительном тракте (12,5%). Максимальная активность препарата проявляется через 16 ч после приема внутрь. Эсцин и его метаболиты выводятся почками и с желчью; также была продемонстрирована его чрескожная абсорбция.
экстракт конского каштана применяют для устранения симптомов варикозного расширения вен, геморроя и флебита. При трофических изменениях кожи, таких как язвы на нижних конечностях, посттравматических или послеоперационных отеках мягких тканей, а также с профилактической целью при длительных авиаперелетах.
Крем с экстрактом конского каштана применяют местно при болях в мышцах и суставах, вызванных артритом или травмой.
Мази и гели с экстрактом семян конского каштана в качестве активного ингредиента могут применяться для облегчения дискомфорта, связанного с венозными нарушениями легкой степени, а также для лечения местных отеков и гематом.
наиболее распространенная доза конского каштана составляет 300 мг очищенного экстракта семян конского каштана дважды в сутки per os, стандартизированная по содержанию 50 мг на дозу эсцина, что составляет общую суточную дозу 100 мг.
Местно препараты с очищенным экстрактом семян конского каштана применяют 3–4 раза в сутки.
известная гиперчувствительность к компонентам Aesculus hippocastanum.
Детский возраст до 18 лет.
частота побочных эффектов при применении веществ, содержащих эсцин, составляет 0,5–3%, при этом наиболее распространенными симптомами являются желудочно-кишечные расстройства (обычно возникают при применении высоких доз), головная боль, головокружение, зуд, крапивница и нарушения дыхания. Местно наблюдались гиперемия и зуд, сообщалось также об острых анафилактических реакциях.
Необработанные семена конского каштана содержат токсин эскулин, что может повысить риск кровотечения ввиду его способности предотвращать образование тромбов.
Исследования на животных показывают, что очищенный экстракт семян конского каштана может вызвать снижение уровня сахара в крови.
В отдельных случаях гепатотоксичности, связанной с экстрактом конского каштана, повреждение становилось очевидным между 4-й и 8-й неделями от начала приема и имело самоограничивающееся течение, быстро ликвидируясь.
Сообщалось о двух случаях токсической нефропатии, которые, вероятно, были вторичными при приеме внутрь высоких доз эсцина.
не следует применять на поврежденной коже, в области вокруг глаз или на слизистых оболочках.
Следует избегать местного применения, если есть воспаление кожных покровов, тромбофлебит или подкожное уплотнение, сильная боль, язвы, внезапный отек одной или обеих нижних конечностей, а также пациентам с сердечной, почечной или печеночной недостаточностью.
Безопасность конского каштана при беременности и в период кормления грудью не установлена. Учитывая фармакологически активные компоненты, присутствующие в конском каштане, рекомендуется избегать его применения у беременных и кормящих грудью.
гидроксикумарин эскулин (содержится в коре Aesculus hippocastanum) может усиливать действие антикоагулянтов.
Эсцин связывается с белками плазмы крови и может оказывать влияние на связывание других лекарственных средств.
не зарегистрировано острых случаев отравления экстрактом конского каштана.
Токсичность семян конского каштана обусловлена сапонинами, смесью многих соединений, относящихся к группе флавоноидов. Однако в большинстве случаев токсичность конского каштана не тяжелая, так что сообщения о таких эпизодах крайне редки.
Симптомы, связанные с отравлением семенами конского каштана, включают рвоту, диарею, головную боль, спутанность сознания, слабость, миофасцикуляции, нарушение координации, паралич и кому. Также возможны смптомы со стороны печени, поджелудочной железы и сердца, в частности мерцательная аритмия. Поэтому необходим мониторинг ЭКГ, а консервативное лечение передозировки следует проводить наряду с инфузионной терапией.