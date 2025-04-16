Николаев (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
166,95
Экономия при брони: -10,54 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека24
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
159,80
Экономия при брони: -26,30 грн