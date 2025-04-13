Киев (адрес не указан)
Доступно в 442 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
165,96
Экономия при брони: -5,27 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
162,17
Экономия при брони: -4,87 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
192,20
Экономия при брони: -41,22 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
161,73
Экономия при брони: -6,80 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн