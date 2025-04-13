Киев
Эскувит® (Eskuvit)

Эскувит® (Eskuvit)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 442 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
218,03 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
162,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
119,49 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
196,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
165,96
Экономия при брони: -5,27 грн
160,69 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
157,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
120,03 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
218,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
217,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
117,22 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
251,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
162,17
Экономия при брони: -4,87 грн
157,30 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
192,20
Экономия при брони: -41,22 грн
150,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
161,73
Экономия при брони: -6,80 грн
154,93 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
156,60 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
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