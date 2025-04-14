Киев
Эскувит® (Eskuvit)

Эскувит® (Eskuvit)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 146 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
120,03 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
217,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
110,36 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
144,20 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
130,85 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
162,55
Экономия при брони: -5,88 грн
156,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
162,10
Экономия при брони: -31,60 грн
130,50 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
146,15
Экономия при брони: -6,73 грн
139,42 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
112,69 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
144,63
Экономия при брони: -5,47 грн
139,16 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
167,24
Экономия при брони: -10,87 грн
156,37 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
217,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
130,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
142,73
Экономия при брони: -10,15 грн
132,58 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
120,03 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
162,96
Экономия при брони: -6,55 грн
156,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
120,03 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
217,84 грн
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