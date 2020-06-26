Фармакодинамика.

Атропин — алкалоид, содержащийся в растениях семейства пасленовых, блокатор М-холинорецепторов, в равной степени связывается с М 1 -, М 2 - и М 3 -подтипами мускариновых рецепторов. Влияет как на центральные, так и на периферические М-холинорецепторы. Действует также (хотя значительно слабее) на Н-холинорецепторы. Препятствует стимулирующему действию ацетилхолина, уменьшает секрецию слюнных, желудочных, бронхиальных, слезных и потовых желез. Снижает тонус мышц внутренних органов (бронхов, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, желчных протоков и желчного пузыря, мочеиспускательного канала, мочевого пузыря); вызывает тахикардию, улучшает AV-проводимость. Снижает моторику желудочно-кишечного тракта, практически не влияет на секрецию желчи и поджелудочной железы. Расширяет зрачки, затрудняет отток внутриглазной жидкости, повышает внутриглазное давление, вызывает паралич аккомодации. В средних терапевтических дозах влияет на центральную нервную систему и вызывает отсроченный, но длительный седативный эффект, возбуждает дыхание.

Фармакокинетика.

Атропина сульфат быстро всасывается в кровоток из места введения. Быстро распределяется в организме, проникает через гематоэнцефалический, плацентарный барьеры и в грудное молоко. После внутривенного введения максимальный эффект проявляется через 2–4 минуты. Биодоступность — 25%. 50% метаболизируется в печени путем ферментативного гидролиза до тропина и тропоновой кислоты. Связывание с белками плазмы крови составляет 18%. В значимых концентрациях оказывается в центральной нервной системе через 0,5–1 час. Период полувыведения составляет 2 часа. Препарат выводится почками: в неизмененном виде — 50%, оставшаяся часть — в виде продуктов гидролиза и конъюгации.