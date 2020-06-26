Атропин-Дарница® (Atropine-Darnitsa) (151797) - инструкция по применению ATC-классификация
Атропин-Дарница инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: atropine sulfate;
1 мл раствора содержит: атропина сульфата — 1 мг;
вспомогательные вещества: кислота хлористоводородная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Алкалоиды красавки (белладонны), третичные амины. Атропин. Код АТХ А03В А01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Атропин — алкалоид, содержащийся в растениях семейства пасленовых, блокатор М-холинорецепторов, в равной степени связывается с М1-, М2- и М3-подтипами мускариновых рецепторов. Влияет как на центральные, так и на периферические М-холинорецепторы. Действует также (хотя значительно слабее) на Н-холинорецепторы. Препятствует стимулирующему действию ацетилхолина, уменьшает секрецию слюнных, желудочных, бронхиальных, слезных и потовых желез. Снижает тонус мышц внутренних органов (бронхов, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, желчных протоков и желчного пузыря, мочеиспускательного канала, мочевого пузыря); вызывает тахикардию, улучшает AV-проводимость. Снижает моторику желудочно-кишечного тракта, практически не влияет на секрецию желчи и поджелудочной железы. Расширяет зрачки, затрудняет отток внутриглазной жидкости, повышает внутриглазное давление, вызывает паралич аккомодации. В средних терапевтических дозах влияет на центральную нервную систему и вызывает отсроченный, но длительный седативный эффект, возбуждает дыхание.
Фармакокинетика.
Атропина сульфат быстро всасывается в кровоток из места введения. Быстро распределяется в организме, проникает через гематоэнцефалический, плацентарный барьеры и в грудное молоко. После внутривенного введения максимальный эффект проявляется через 2–4 минуты. Биодоступность — 25%. 50% метаболизируется в печени путем ферментативного гидролиза до тропина и тропоновой кислоты. Связывание с белками плазмы крови составляет 18%. В значимых концентрациях оказывается в центральной нервной системе через 0,5–1 час. Период полувыведения составляет 2 часа. Препарат выводится почками: в неизмененном виде — 50%, оставшаяся часть — в виде продуктов гидролиза и конъюгации.
Показания
Как симптоматическое средство при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, пилороспазме, остром панкреатите, желчекаменной болезни, холецистите, спазмах кишечника, мочевыводящих путей, бронхиальной астме, брадикардии, как следствие повышения тонуса блуждающего нерва, для уменьшения секреции слюнных, желудочных, бронхиальных, иногда — потовых желез, для проведения рентгенологического исследования пищеварительного тракта (уменьшение тонуса и двигательной активности органов).
Препарат показан для применения перед наркозом и операцией и во время хирургической операции как средство, предотвращающее бронхо- и ларингоспазм, уменьшает секрецию желез, рефлекторные реакции и побочные эффекты, обусловленные возбуждением блуждающего нерва. Как специфический антидот при отравлениях холиномиметическими соединениями и антихолинэстеразными (в том числе фосфорорганическими) веществами.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Заболевания сердечно-сосудистой системы, при которых увеличение частоты сердечных сокращений может быть нежелательным: мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, тяжелая артериальная гипертензия. Острое кровотечение. Тиреотоксикоз. Гипертермический синдром. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся непроходимостью (ахалазия пищевода, стеноз привратника, атония кишечника). Глаукома. Печеночная и почечная недостаточность. Miastenia gravis. Задержка мочи или предрасположенность к ней. Повреждение мозга.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При применении атропина сульфата с ингибиторами моноаминоксидазы возникают аритмии сердца, с хинидином, новокаинамидом — наблюдается суммация холинолитического эффекта.
При приеме внутрь вместе с препаратами ландыша, с танином наблюдается физико-химическое взаимодействие, которое приводит к взаимному ослаблению эффектов.
Атропина сульфат уменьшает продолжительность и глубину действия наркотических средств, ослабляет анальгетическое действие опиатов.
При одновременном применении с димедролом или дипразином действие атропина усиливается, с нитратами, галоперидолом, кортикостероидами для системного применения — возрастает вероятность повышения внутриглазного давления, с сертралином — усиливается депрессивный эффект препаратов, со спиронолактоном, миноксидалом — снижается эффект спиронолактона и миноксидала, с пенициллинами — усиливается эффект обоих препаратов, с низатидином — усиливается действие низатидина, с кетоконазолом — уменьшается всасывание кетоконазола, с аскорбиновой кислотой и аттапульгитом — снижается действие атропина, с пилокарпином — снижается эффект пилокарпина при лечении глаукомы, с окспренолоном — снижается антигипертензивный эффект препарата. Под действием октадина возможно уменьшение гипосекреторного действия атропина, который ослабляет действие М-холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. При одновременном применении с сульфаниламидными препаратами увеличивается риск поражения почек, с препаратами, содержащими калий, — возможно образование язв в кишечнике, с нестероидными противовоспалительными препаратами — возрастает риск образования язв желудка и кровотечений.
Действие атропина сульфата может быть усилено при одновременном применении других препаратов с антимускариновым эффектом: М-холиноблокаторов, противопаркинсонических препаратов (амантадин), спазмолитиков, некоторых антигистаминных средств, препаратов группы бутирофенона, фенотиазинов, диспирамидов, хинидина и трициклических антидепрессантов, неселективных ингибиторов обратного нейронального захвата моноаминов.
Угнетение перистальтики под действием атропина может привести к изменению всасывания других лекарственных средств.
Особенности применения
С осторожностью применять пациентам с гипертрофией предстательной железы без обструкции мочевыводящих путей, с болезнью Дауна, при детском церебральном параличе, рефлюкс-эзофагите, грыже пищеводного отверстия диафрагмы, сочетающейся с рефлюкс-эзофагитом, неспецифическом язвенном колите, мегаколоне, пациентам с ксеростомией, больным пожилого возраста или ослабленным больным, при хронических заболеваниях легких без обратимой обструкции, при хронических заболеваниях легких, протекающих с незначительным продуцированием густой трудноотделяемой мокроты, особенно у детей младшего возраста и ослабленных больных; при вегетативной (автономной) нейропатии.
Способ применения и дозы
Атропина сульфат вводить подкожно, внутримышечно, внутривенно. При вводном наркозе с целью уменьшения риска угнетения вагусом частоты сердечных сокращений и уменьшения секреции слюнных и бронхиальных желез — 0,3–0,6 мг под кожу или внутримышечно за 30–60 минут до анестезии; в комбинации с морфином (10 мг морфина сульфата) — за 1 час до анестезии. При отравлении антихолинэстеразными препаратами атропина сульфат вводить по 2 мг внутримышечно каждые 20–30 минут до возникновения покраснения и сухости кожи, расширения зрачков и появления тахикардии, нормализации дыхания. При умеренном и тяжелом отравлении атропин можно вводить в течение двух дней (до появления признаков «переатропинизации»).
Для детей высшая разовая доза в зависимости от возраста составляет:
- до 6 месяцев — 0,02 мг;
- от 6 месяцев до 1 года — 0,05 мг;
- от 1 до 2 лет — 0,2 мг;
- от 3 до 4 лет — 0,25 мг;
- от 5 до 6 лет — 0,3 мг;
- от 7 до 9 лет — 0,4 мг;
- от 10 до 14 лет — 0,5 мг.
Высшие дозы для взрослых подкожно: разовая — 1 мг, суточная — 3 мг.
С осторожностью назначать атропина сульфат людям пожилого возраста.
Дети
Особенно чувствительны к атропину дети первых 3-х месяцев жизни.
Применять препарат детям следует в дозах, указанных в разделе «Способ применения и дозы».
Побочные реакции
Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость во рту, ощущение жажды, нарушение вкусовых ощущений, дисфагия, уменьшение моторики кишечника вплоть до атонии, уменьшение тонуса желчевыводящих путей и желчного пузыря.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: затруднение и задержка мочеиспускания.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, аритмия, включая экстрасистолию, ишемия миокарда, покраснение лица, ощущение приливов.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, нервозность, бессонница.
Со стороны органов зрения: расширение зрачков, фотофобия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления, нарушения зрения.
Со стороны дыхательной системы и органов средостения: уменьшение секреторной активности и тонуса бронхов, что приводит к образованию вязкой мокроты, которая тяжело откашливается.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, крапивница, эксфолиативный дерматит.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, анафилактические реакции, анафилактический шок.
Прочие: уменьшение потоотделения, сухость кожи, дизартрия, изменения в месте введения.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 мл в ампуле; по 10 ампул в коробке; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные ячейковые упаковки в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.