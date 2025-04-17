Атропин-Дарница® (Atropine-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
133,35
Экономия при брони: -8,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
102,00
Экономия при брони: -24,72 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
40,06
Экономия при брони: -2,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
106,71
Экономия при брони: -21,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
150,98
Экономия при брони: -12,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,20
Экономия при брони: -45,60 грн