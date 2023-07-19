п/к, в/м или в/в — по 0,25–1 мг 1–2 раза в сутки. В офтальмологии — закапывают по 1–2 капли 1% р-ра (у детей применяют р-р более низкой концентрации) в больной глаз, кратность применения — до 3 раз с интервалом 5–6 ч в зависимости от показаний. В некоторых случаях 0,1% р-р вводят субконъюнктивально 0,2–0,5 мл или парабульбарно — 0,3–0,5 мл. При проведении электрофореза на веки используют 0,5% р-р.