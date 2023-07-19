АТРОПИНА ОКСИД (ATROPINI OXYDUM) Действующее вещество
блокатор М-холинорецепторов. Препятствует стимулирующему действию ацетилхолина — медиатора парасимпатической иннервации. Уменьшает секрецию слюнных, желудочных, бронхиальных, слезных, потовых желез, поджелудочной железы. Понижает тонус мышц пищеварительного тракта, желчных протоков и желчного пузыря. Вызывает тахикардию, улучшает AV-проводимость. В высоких дозах оказывает возбуждающее действие на кору головного мозга. Расширяет зрачки, затрудняет отток внутриглазной жидкости, повышает внутриглазное давление, вызывает паралич аккомодации. Зрачок, расширенный атропином, не суживается при инстилляции холиномиметических препаратов. Максимальное расширение зрачка наступает через 30–40 мин, исчезает через 7–10 дней.
для парентерального введения — спазм гладких мышц пищеварительного тракта, желчных протоков, бронхов; пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит, гиперсаливация; премедикация перед хирургическими вмешательствами; AV-блокада; отравление М-холиномиметиками и антихолинэстеразными веществами (обратимого и необратимого действия);
местно в офтальмологии — для исследования глазного дна, для расширения зрачка и достижения паралича аккомодации с целью определения истинной рефракции глаза; лечение ирита, иридоциклита, хориоидита, кератита, эмболии и спазма центральной артерии сетчатки, некоторые травмы глаза.
п/к, в/м или в/в — по 0,25–1 мг 1–2 раза в сутки. В офтальмологии — закапывают по 1–2 капли 1% р-ра (у детей применяют р-р более низкой концентрации) в больной глаз, кратность применения — до 3 раз с интервалом 5–6 ч в зависимости от показаний. В некоторых случаях 0,1% р-р вводят субконъюнктивально 0,2–0,5 мл или парабульбарно — 0,3–0,5 мл. При проведении электрофореза на веки используют 0,5% р-р.
глаукома, подозрение на глаукому; выраженные нарушения мочеиспускания при аденоме предстательной железы; повышенная чувствительность к атропину.
при системном введении — ощущение сухости во рту, тахикардия, запор, затруднение мочеотделения, мидриаз, фотофобия, паралич аккомодации. При местном применении в офтальмологии (особенно при длительном применении) возможны гиперемия кожи век, гиперемия и отек конъюнктивы век и глазного яблока, фотофобия, ощущение сухости во рту, тахикардия.
атропин применяют с осторожностью у пациентов с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При инстилляции р-ра в глаз необходимо прижать нижнюю слезную точку во избежание попадания р-ра в носоглотку. При субконъюнктивальном или парабульбарном введении р-ра с целью уменьшения тахикардии больному необходимо дать таблетку валидола под язык.