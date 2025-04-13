Атропин-Дарница® (Atropine-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
80,46
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
108,67
Экономия при брони: -6,03 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница