Атропин-Дарница® (Atropine-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
123,40
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
144,80
Экономия при брони: -9,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
28,10
Экономия при брони: -1,74 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,20
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
146,06
Экономия при брони: -5,91 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
102,16
Экономия при брони: -6,17 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
144,85
Экономия при брони: -4,57 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
126,54
Экономия при брони: -4,59 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
114,57
Экономия при брони: -3,53 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн