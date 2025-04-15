Киев
Атропин-Дарница® (Atropine-Darnitsa)

Атропин-Дарница® (Atropine-Darnitsa)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 153 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
19,45 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
125,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
132,57
Экономия при брони: -8,70 грн
123,87 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
126,36
Экономия при брони: -16,36 грн
110,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
127,50
Экономия при брони: -16,70 грн
110,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
66,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
148,35
Экономия при брони: -7,84 грн
140,51 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
142,10 грн
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