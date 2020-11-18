фармакодинамика

Механизм действия .

In vitro моксифлоксацин эффективен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных патогенных микроорганизмов. Бактерицидное действие моксифлоксацина вызвано ингибированием обоих типов II топоизомеразы (ДНК-гираза и топоизомераза IV), необходимых для репликации, транскрипции и восстановления бактериальной ДНК.

Считают, что C8-метоксильный остаток способствует улучшению активности и более низкой селекции резистентных мутантов грамположительных бактерий по сравнению с C8-H остатком. Наличие большого дициклоаминового остатка в C-7 положении предотвращает активный отток, связанный с генами norA или pmrA, выявленными у некоторых грамположительных бактерий.

Фармакодинамические исследования указывают на то, что моксифлоксацин обладает зависимой от концентрации бактерицидной активностью. Минимальные бактерицидные концентрации (МБК), как правило, соответствуют минимальным подавляющим концентрациям (МПК).

Влияние на кишечную флору у человека .

В двух исследованиях с участием добровольцев после перорального применения моксифлоксацина отмечались нижеприведенные изменения в кишечной флоре. Снижалось количество E.coli, Bacillus spp., Enterococcus spp. и Klebsiella spp., а также анаэробов Bacteroides vulgatus, Bifidobacterium spp., Eubacterium spp. и Peptostreptococcus spp. Наблюдалось увеличение количества Bacteroides fragilis. Количество указанных выше микроорганизмов возвращалось в в пределах двух неделей.

Механизм резистентности .

Механизмы резистентности, за счет которых инактивируются пенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды, макролиды и тетрациклины, не влияют на антибактериальную эффективность моксифлоксацина. Другие механизмы резистентности, такие как барьеры проникновения (распространены у Pseudomonas aeruginosa) и механизмы оттока, могут влиять на чувствительность к моксифлоксацину.

Формирование резистентности к моксифлоксацину in vitro наблюдали как постепенный процесс, который заключается в точечных мутациях обоих типов II топоизомеразы, ДНК-гиразы и топоизомеразы IV. Моксифлоксацин является слабым субстратом для механизмов активного оттока у грамположительных микроорганизмов.

Наблюдается перекрестная резистентность с другими фторхинолонами. Однако, поскольку моксифлоксацин ингибирует обе топоизомеразы II и IV с похожей активностью некоторых грамположительных бактерий, эти бактерии могут быть резистентными к другим хинолонам, но чувствительными к моксифлоксацину.

Контрольные точки

Таблица 1. Клинические МПК и контрольные точки дисковой диффузии для моксифлоксацина (01.01.2012) по данным EUCAST (Европейский комитет по тестированию антимикробной чувствительности)



Микроорганизм Чувствительный Резистентный Staphylococcus spp. ≤0,5 мг/л

≥24 мм >1 мг/л

<21 мм Streptococcus pneumoniae ≤0,5 мг/л

≥22 мм >0,5 мг/л

<22 мм Streptococcus, группы A, B, C, G ≤0,5 мг/л

≥18 мм >1 мг/л

<15 мм Haemophilus influenzae ≤0,5 мг/л

≥25 мм >0,5 мг/л

<25 мм Moraxella catarrhalis ≤0,5 мг/л

≥23 мм >0,5 мг/л

<23 мм Enterobacteriaceae ≤0,5 мг/л

≥20 мм >1 мг/л

<17 мм Контрольные точки, не связанные с видом* ≤0,5 мг/л >1 мг/л



* Точки, не связанные с видом, были определены главным образом на основании данных фармакокинетики/фармакодинамики и не зависящие от распространения МПК специфических видов. Эти данные используют только в отношении видов, которым не предоставляли контрольные точки по отдельным видам, и не используют по видам, в отношении видов, у которых интерпретационные критерии подлежат определению.

Микробиологическая чувствительность . Частота приобретенной резистентности может изменяться в зависимости от географического расположения региона и в течение времени, определенного для некоторых видов микроорганизмов. Желательно иметь доступ к локальной информации о резистентности микроорганизмов, особенно при лечении тяжелых инфекций. В случае необходимости следует обращаться за консультацией к эксперту, когда местное доминирование резистентности оказывается настолько сильным, что влияние определенного лекарственного средства по меньшей мере на некоторые виды инфекционных возбудителей остается под вопросом.

Чувствительные виды

Аэробные грамположительные микроорганизмы

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus* (чувствительный к метициллину)

Streptococcus agalactiae (группа B)

Streptococcus milleri group* (S. anginosus, S. constellatus и S. intermedius)

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes* (группа A)

Streptococcus viridans группа (S. viridans, S. mutans, S. mitis, S. sanguinis, S. salivarius, S. thermophilus)

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы

Acinetobacter baumanii

Haemophilus influenzae*

Haemophilus parainfluenzae*

Legionella pneumophila

Moraxella (Branhamella) catarrhalis*

Анаэробные микроорганизмы

Fusobacterium spp.

Prevotella spp.

Другие микроорганизмы

Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae*

Chlamydia trachomatis*

Coxiella burnetii

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma hominis

Mycoplasma pneumoniae*

Виды с возможной приобретенной резистентностью

Аэробные грамположительные микроорганизмы

Enterococcus faecalis*

Enterococcus faecium*

Staphylococcus aureus (резистентный к метициллину)+

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы

Enterobacter cloacae*

Escherichia coli*#

Klebsiella pneumoniae*#

Klebsiella oxytoca

Neisseria gonorrhoeae*+

Proteus mirabilis*

Анаэробные микроорганизмы

Bacteroides fragilis*

Peptostreptococcus spp.*

Резистентные виды

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы

Pseudomonas aeruginosa

* Продемонстрировано удовлетворительное активность в отношении воздействия на чувствительные штаммы во время клинических исследований в рамках утвержденных клинических показаний.

# Штаммы, которые производят ESBL, является обычно резистентными к фторхинолонам.

+ Показатель резистентности >50% в одной или более стран.

Доклинические данные по безопасности

Влияние на кроветворную систему (незначительное снижение количества эритроцитов и тромбоцитов) наблюдалось у крыс и обезьян. Как и при применении других хинолонов, гепатотоксичность (повышение уровня ферментов печени и вакуольная деградация) отмечалась у крыс, обезьян и собак. У обезьян фиксировали случаи нейротоксичности (поражение ЦНС, которое проявлялось судорогами). Указанные эффекты наблюдались только после приема высоких доз моксифлоксацина или после длительного применения препарата.

Моксифлоксацин, как и другие хинолоны, показал генотоксичность во время тестов in vitro с бактериями или клетками млекопитающих. Поскольку указанный эффект объясняется взаимодействием с бактериальной гиразой и в случае высокой концентрации — взаимодействием с топоизомеразой II во клетках млекопитающих, можно предположить наличие пороговой концентрации для генотоксичности. Во время тестов in vivo не было обнаружено признаков генотоксичности, несмотря на применение высоких доз моксифлоксацина. Таким образом, препарат показал достаточный потенциал безопасности для человека при применении в терапевтической дозе. Моксифлоксацин не продемонстрировал канцерогенный эффект в ходе исследования, которое выполнялось на крысах.

Многие хинолоны являются фотореактивными и могут провоцировать реакции фототоксичности, обнаруживать фотомутагенный и фотоканцерогенный эффекты. При этом данные об отсутствии фототоксических и фотогенотоксических свойств у моксифлоксацина при его тестировании в рамках комплексной программы во время исследований in vitro и in vivo. В таких же условиях хинолоны демонстрировали указанные эффекты.

В высоких концентрациях моксифлоксацин действует как ингибитор быстрого компонента задержанного выпрямляющего калиевого тока в кардиомиоцитах, следовательно, может приводить к удлинению интервала QT. Токсикологические исследования, выполнявшиеся на собаках, и во время которых препарат применяли перорально в дозах ≥90 мг/кг, что обеспечивало концентрацию ≥16 мг/л, выявили удлинение интервала QT без аритмий. Обратимую нелетальную желудочковую аритмию наблюдали только после введения высокой кумулятивной дозы, которая более чем в 50 раз превышала дозу, предусмотренную для человека (>300 мг/кг), что обеспечивало концентрацию в плазме крови ≥200 мг/л (которая более чем в 40 раз превышала терапевтический уровень).

Известно, что хинолоны вызывают поражения хрящей крупных диартродиальних суставов у молодых животных. Минимальная пероральная доза моксифлоксацина, которая приводит к артротоксичному эффекту у молодых собак, в 4 раза превышала максимальную рекомендованную терапевтическую дозу 400 мг (предусмотренную для 50 кг), рассчитанную на основании соотношения доза/масса тела (мг/кг), с концентрацией в плазме крови, которая в 2 или 3 раза выше концентрации, прогнозируемой в случае применения максимальной терапевтической дозы.

Тесты на токсичность, проводившиеся на крысах и обезьянах (повторное введение в течение периода до 6 месяцев), не обнаружили риска для органов зрения. Во время исследований на собаках применения только высоких доз перорально (≥60 мг/кг) приводило к концентрации в плазме крови ≥20 мг/л, что вызывало изменения электроретинограммы и в отдельных случаях — атрофию сетчатки.

При изучении влияния моксифлоксацина на репродуктивную функцию животных доказано, что моксифлоксацин проникает через плаценту. Опыты, проводившиеся на крысах (при применении моксифлоксацина внутрь и внутривенно) и обезьянах (при применении моксифлоксацина внутрь), не выявили тератогенного действия моксифлоксацина и его влияния на фертильность. При внутривенном применении моксифлоксацина в дозе 20 мг/кг у кроликов отмечалась мальформация скелета. Обнаружено увеличение количества выкидышей у обезьян и кроликов при применении моксифлоксацина в терапевтической дозе. У крыс отмечалось уменьшение массы плода, учащение случаев выкидышей, небольшое увеличение продолжительности периода беременности и увеличение спонтанной активности потомства при применении моксифлоксацина, доза которого в 63 раза превышала рекомендуемую.

Всасывание и биодоступность .

При пероральном приеме моксифлоксацин быстро и почти полностью всасывается.

Абсолютная биодоступность достигает почти 91%.

В диапазоне доз 50–800 мг при однократном приеме и в дозах по 600 мг/сут в течение 10 суток фармакокинетика линейная. После приема пероральной дозы 400 мг C max в крови достигается в течение 0,5–4 ч и составляет 3,1 мг/л. Максимальная и минимальная концентрация в плазме крови в равновесном состоянии (400 мг 1 раз в сутки) составляют 3,2 и 0,6 мг/л соответственно. В равновесном состоянии экспозиция в пределах интервала доз почти на 30% выше, чем после применения первой дозы.

Распределение .

Моксифлоксацин быстро распределяется в экстраваскулярном пространстве; после применения дозы 400 мг AUC составляет 35 мкг/л. Объем распределения в равновесном состоянии составляет около 2 л/кг. Как установлено в экспериментах in vitro и ex vivo, связывание с белками крови составляет около 40–42% и не зависит от концентрации препарата.

Таблица 2. C max (среднее геометрическое) после перорального приема однократной дозы моксифлоксацина 400 мг



Ткань Концентрация Местный уровень — уровень в плазме крови Плазма 3,1 мг/л – Слюна 3,6 мг/л 0,75–1,3 Содержимое пузыря 1,61 мг/л 1,71 Слизистая оболочка бронхов 5,4 мг/кг 1,7–2,1 Альвеолярные макрофаги 56,7 мг/кг 18,6–70,0 Жидкость эпителиальной выстилки 20,7 мг/л 5–7 Гайморова пазуха 7,5 мг/кг 2,0 Этмоидальные пазухи 8,2 мг/кг 2,1 Назальные полипы 9,1 мг/кг 2,6 Интерстициальная жидкость 1,02 мг/л 0,8–1,42, 3 Женские половые органы* 10,24 мг/кг 1,724