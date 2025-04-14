Днепр (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.6 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
6.7 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Мед-сервис
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
6.7 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
7.9 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
8.2 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
8.8 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека бам
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
8.8 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
Мед-сервис
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
9.1 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Мед-сервис
Днепр, просп. Героев, 24-А
9.2 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Обуховка, ул. Центральная, 37-А
12.6 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
Аптека оптовых цен
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-Д
21.5 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
26.2 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека бам
Самар, ул. Гетманская, 19
28.9 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Народная аптека
Открыто
Закроется через 13 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
527,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Мед-сервис
Каменское, просп. Непокоренных, 59-А
33.5 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Б
33.6 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
580,18
Экономия при брони: -55,75 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется через 13 мин
Верхнеднепровск, ул. Театральная, 17
51.1 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер