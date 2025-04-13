Киев (адрес не указан)
Доступно в 315 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
948,11
Экономия при брони: -53,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
749,88
Экономия при брони: -33,48 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
1038,40
Экономия при брони: -143,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
951,07
Экономия при брони: -28,53 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
1019,60
Экономия при брони: -141,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
745,13
Экономия при брони: -28,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
705,74
Экономия при брони: -36,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер