Харьков (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
716,37
Экономия при брони: -46,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн