Одесса (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Маргарита
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.6 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Канатная, 78
4.8 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Венера
Одесса, ул. Независимости, 8
5.9 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека копейка
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
6.2 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Глория
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
6.2 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
Аптека акс социальная
Одесса, дорога Люстдорфская, 27
6.3 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Шампань
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
6.3 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
Аптека шар@
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Адмирал
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
6.8 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
6.9 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Эльза
Одесса, дорога Фонтанская, 14-А
7.7 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Подорожник
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
1018,10
Экономия при брони: -135,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 33
9.9 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 19-А
10.0 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер