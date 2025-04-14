Киев
Авелокс® (Avelox®)

Авелокс® (Avelox®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 23 аптеках в Одесса
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
805,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
478,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
882,70 грн
Маргарита
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.6 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
803,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
4.8 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
886,20 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
886,10 грн
Венера
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Независимости, 8
5.9 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
803,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
6.2 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
879,41 грн
Глория
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
6.2 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
512,90 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 27
6.3 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
873,50 грн
Шампань
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
6.3 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
803,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
544,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
879,41 грн
Адмирал
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
6.8 км
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер №5
Байер
512,90 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
6.9 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
888,40 грн
Эльза
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 14-А
7.7 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
803,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
1018,10
Экономия при брони: -135,40 грн
882,70 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
9.9 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
886,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 19-А
10.0 км
Авелокс® раствор для инфузий 400 мг флакон 250 мл №1
Байер
927,00 грн
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