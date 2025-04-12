Реосорбилакт — популярный украинский препарат для в/в введения, который нашел широкое применение в практике почти всех специальностей. Несмотря на простоту состава, его компоненты включаются во многие обменные процессы в организме больного человека, позволяя быстро откорректировать гомеостаз.

Состав и химические свойства

Реосорбилакт является готовым кристаллоидным р-ром с плазмозамещающими и дезинтоксикационными свойствами. Это прозрачный раствор, теоретическая осмолярность которого составляет 891 мОсмоль/л, pH находится в пределах 6,00–7,60. Такие характеристики обеспечивают входящие в его состав компоненты: сорбитол (60,0 мг/мл), натрия лактат (19,0 мг/мл), натрия хлорид (6,0 мг/мл), кальция хлорида дигидрат (0,1 мг/мл), калия хлорид (0,3 мг/мл), магния хлорида гексагидрат (0,2 мг/мл). В качестве растворителя выступает вода для инъекций (инструкция МЗ Украины). Препарат для удобства подбора дозы выпускается во флаконах для в/в введения объемом 200 или 400 мл.

Фармакодинамика и фармакокинетика



Действие Реосорбилакта реализуется преимущественно за счет сорбитола и лактата натрия. Сорбитол относится к многоатомным спиртам и известен в пищевой промышленности как подсластитель. Но у него есть еще большое количество эффектов, используемых в медицине. Сорбитол за счет своих свойств по удержанию влаги оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт в качестве осмотического слабительного. Помимо этого, будучи стереоизомером маннитола (осмотического диуретика), он оказывает желчегонное, мочегонное и общее дезинтоксикационное действие. Также сорбитол является альтернативным источником энергии — его энергетическая ценность составляет 354 ккал на 100 г. Он не относится к углеводам, что позволяет использовать его для нутритивной поддержки пациентов даже с сахарным диабетом без коррекции дозировки инсулина. Изотонический раствор сорбитола положительно влияет на капиллярный кровоток, улучшая реологические свойства крови.

Натрия лактат на сегодня считается наиболее актуальным средством для коррекции гомеостаза благодаря ряду преимуществ. Во-первых, он является альтернативным источником энергии и активно метаболизируется даже в условиях нестабильной гемодинамики. Во-вторых, лактат — более выгодный анион по сравнению с хлоридом, поскольку включается в биохимические реакции и не оказывает характерных для гиперхлоремии побочных эффектов (например нарушения почечной фильтрации, гиперхлоремический ацидоз) (Aramendi I., 2016). В-третьих, он улучшает микроциркуляцию и газообмен (Thibault Duburcq, 2017). Кроме того, противоотечное действие натрия лактата реализуется за счет снижения внутриклеточного осмотического давления.

Кальция хлориду свойственен умеренный антигистаминный и мочегонный эффект (по действию аналогичный эффектам кислотообразующих диуретиков).

Он выступает также в качестве источника ионов кальция, которые задействуются в процессах передачи нервного импульса, воспалительного ответа, свертывания крови, сокращения гладких и поперечно-полосатых мышц, особенно миокарда.

Последний эффект дополняется калия хлоридом, который оказывает специфическое действие на работу проводящей системы сердца. Ионы калия оказывают отрицательное инотропное и батмотропное, а также умеренное диуретическое действие. Особенно актуально введение препаратов, содержащих ионы калия, при гипокалиемии различного генеза (например вследствие многократной рвоты и диареи, при длительном приеме диуретиков, на фоне декомпенсированного сахарного диабета).

Фармакокинетические характеристики



Эффект от введения Реосорбилакта начинается с первых минут и достигает максимума через 20–30 мин, когда в метаболизм включаются лактат и сорбитол. При введении натрия лактата в кровеносное русло он метаболизируется с образованием натрия бикарбоната, что способствует увеличению содержания щелочного буфера в крови. При этом активной считается только половина введенного препарата, так как натрия лактат существует в форме L- и D-изомеров, первый из которых активный, а второй выводится с мочой в неизмененном виде.

Через 40–60 мин развивается умеренный диуретический и дезинтоксикационный эффекты. В дальнейшем наблюдается плавное снижение эффекта от действующих веществ препарата.

Показания и способ применения



Реосорбилакт широко используется как в медицине неотложных состояний, так и в амбулаторном лечении разнообразных заболеваний. Капилляростабилизирующие и реологические свойства препарата используются для лечения расстройств микроциркуляции при шоке любого генеза (ожоговый, травматический, токсический и т.д.), а также при различных нарушениях периферического кровоснабжения — эндартерииты, флебиты и тромбофлебиты (в том числе посттравматические), болезнь Рейно и т.д.

Особенно эффективен Реосорбилакт в комплексном лечении кишечной непроходимости. В ранних фазах острой непроходимости в сочетании с другими методами консервативной терапии (декомпрессия, клизма) он активизирует перистальтику тонкой и толстой кишки и существенно улучшает кровоснабжение кишечной стенки. В поздних фазах кишечной непроходимости, когда развиваются интоксикация и обезвоживание из-за секвестрации жидкости в третье пространство, Реосорбилакт отлично подходит для коррекции водно-солевого баланса в комплексе предоперационной подготовки. При тяжелых случаях кишечной непроходимости он используется в послеоперационный период для профилактики пареза кишечника и скорейшего заживления зоны хирургического вмешательства (анастомоз, стома).

Также Реосорбилакт показан при инфекционных заболеваниях, которые сопровождаются выраженной интоксикацией, многократной рвотой и диареей, а также в хирургической практике при нарушениях, вызывающих синдром системного воспалительного ответа (сепсис). Реакция организма на специфическое или неспецифическое поражение организма продуктами жизнедеятельности (токсинами) различных бактерий и паразитов характеризуется нарушениями вязкости крови и тонуса капиллярного русла.

Благодаря свойству улучшать капиллярный кровоток, препарат применим в ранний период при посттравматических нарушениях, а также для лечения ожоговой болезни. При этих заболеваниях наличие раневой поверхности большой площади является предпосылкой для высвобождения большого количества медиаторов боли и провоспалительных цитокинов, которые отрицательно влияют на капиллярный кровоток во всем организме. Также непосредственно в зоне поражения быстро развивается отек, что обусловливает развитие локального тканевого ацидоза и нарушений кровоснабжения из-за сладжа эритроцитов.

Благодаря холекинетическому действию сорбитола Реосорбилакт находит применение в лечении таких заболеваний желчевыводящих путей, как дискинезия желчного пузыря, постхолецистэктомический синдром. В составе комплексной терапии он улучшает отток желчи, препятствует образованию билиарного сладжа и улучшает процессы переваривания пищи.

Реосорбилакт показан для применения в составе комплексной консервативной терапии при остром панкреатите. Эффекты улучшения капиллярного кровотока, снижения локального ацидоза и уменьшения отека оказывают косвенное действие на патогенез заболевания.

Препарат широко применяется в неврологической практике, в частности для лечения ишемии головного мозга и диабетической нейропатии (Живолупов С.А., 2013), а также при отеке головного мозга и невритах (Aramendi I., 2016). В этих случаях основное значение придается противоотечному эффекту, который позволяет устранить компрессию различных структур центральной и периферической нервной системы. А улучшение реологических свойств крови благоприятно воздействует на очаги транзиторной ишемии в структурах головного мозга.

Доза препарата подбирается индивидуально в зависимости от клинической ситуации и тяжести состояния пациента. Диапазон доз при этом составляет 6–25 мл/кг массы тела. Обычно Реосорбилакт вводится внутривенно капельно в дозе 200–400 мл (1–2 флакона) в сутки. В тяжелых случаях допускается повышение дозы до 1000 мл и частичное введение струйно до стабилизации состояния.

Противопоказания



К общесоматическим противопоказаниям для применения Реосорбилакта относят алкалоз любого генеза (дыхательный, метаболический и т.д.), ДВС-синдром, кровоизлияние в головной мозг, желудочно-кишечное кровотечение при нестабильном гемостазе, острые тромбофлебиты (из-за риска тромбоэмболических осложнений). Не рекомендуется использовать Реосорбилакт для первой помощи при травмах до окончательной остановки кровотечения (из-за свойства снижать вязкость крови препарат может помешать тромбообразованию). Также к противопоказаниям относятся тяжелые формы сердечной недостаточности, острая почечная недостаточность (при отсутствии гемодиализа).

Особенности применения

Реосорбилакт можно вводить исключительно внутривенно. Попадание его в мышечную ткань или подкожную жировую клетчатку может вызвать их некроз из-за наличия в составе кальция хлорида.

Реосорбилакт необходимо с осторожностью назначать пациентам с желчнокаменной болезнью, поскольку его холекинетический эффект может спровоцировать миграцию конкрементов из желчного пузыря в расположенные ниже желчевыводящие пути.

При передозировке Реосорбилакта отмечаются симптомы, характерные для алкалоза. Поскольку компоненты препарата метаболизируются в организме человека, то нет необходимости в дополнительной коррекции кислотно-основного баланса, достаточно прекратить его введение.

Содержащийся в составе сорбитол метаболизируется в печени до фруктозы, поэтому препарат противопоказан пациентам с редким заболеванием — непереносимостью фруктозы.

Сорбитол относится к регидрантам и метаболическим средствам, поэтому применение Реосорбилакта может сопровождаться усилением перистальтики и повышенным газообразованием.

Препарат является осмотическим диуретиком, то есть имеет свойство выводить жидкость из межклеточного пространства в сосудистое русло, резко увеличивая ОЦК. Поэтому препарат следует с осторожностью назначать пациентам с тяжелой артериальной гипертензией. Также при назначении его пациентам с обезвоживанием необходимо учитывать мочегонный эффект и обязательно комбинировать Реосорбилакт с другими инфузионными или пероральными растворами для регидратации.

Препарат не противопоказан беременным, в период грудного вскармливания и детям. Однако при назначении беременным нужно учитывать потенциальное тоническое действие на миометрий из-за содержащегося в Реосорбилакте кальция хлорида. Что касается инфузионной терапии у детей, то необходимо дозировать препарат инфузоматом под строгим контролем кислотно-основного состояния крови.

Не исключены реакции индивидуальной непереносимости.

Реосорбилакт категорически нельзя смешивать с карбонато- и фосфатосодержащими растворами из-за возможности взаимной нейтрализации или образования нерастворимых солей. Препарат нельзя использовать в качестве растворителя для других лекарственных средств.

Заключение



Таким образом, Реосорбилакт находит широкое применение в современной медицинской практике. Он подходит как для планового назначения в комплексе с другими препаратами, так и для коррекции неотложных состояний на догоспитальном и госпитальном этапе. Широкий спектр эффектов позволяет включать его в план консервативной терапии, предоперационной подготовки и терапии в ранний послеоперационный период для профилактики осложнений (ацидоз, парез кишечника, отеки и т.д.)

