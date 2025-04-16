Реосорбилакт® (Reosorbilact)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
208,80
Экономия при брони: -8,22 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
213,08
Экономия при брони: -12,71 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
393,23
Экономия при брони: -20,43 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
213,22
Экономия при брони: -12,22 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
215,63
Экономия при брони: -14,96 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
384,26
Экономия при брони: -44,08 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
401,97
Экономия при брони: -60,29 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
213,24
Экономия при брони: -12,40 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
350,71
Экономия при брони: -18,47 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
209,75
Экономия при брони: -9,47 грн