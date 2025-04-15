Киев
Реосорбилакт® (Reosorbilact)

Реосорбилакт® (Reosorbilact)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 202 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
202,73
Экономия при брони: -30,73 грн
172,00 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
394,00
Экономия при брони: -68,00 грн
326,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
196,00
Экономия при брони: -24,00 грн
172,00 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
363,00
Экономия при брони: -54,00 грн
309,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
199,37 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
363,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
210,05
Экономия при брони: -9,75 грн
200,30 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
363,83
Экономия при брони: -56,35 грн
307,48 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
192,20 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
378,52
Экономия при брони: -17,20 грн
361,32 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
194,60 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
312,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
218,90
Экономия при брони: -13,00 грн
205,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
196,00 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
363,00
Экономия при брони: -54,00 грн
309,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
212,96 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
353,37 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
196,00 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
363,00
Экономия при брони: -41,00 грн
322,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
205,90 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
378,40
Экономия при брони: -18,40 грн
360,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
213,21 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
353,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
209,00
Экономия при брони: -8,91 грн
200,09 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
348,78
Экономия при брони: -11,66 грн
337,12 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
218,90 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
341,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
205,90 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
378,40
Экономия при брони: -18,40 грн
360,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
205,83 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
333,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
212,55
Экономия при брони: -12,33 грн
200,22 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
397,73
Экономия при брони: -52,77 грн
344,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
209,34
Экономия при брони: -8,95 грн
200,39 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
391,72
Экономия при брони: -48,03 грн
343,69 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
211,79
Экономия при брони: -10,93 грн
200,86 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
218,00
Экономия при брони: -46,00 грн
172,00 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
378,41
Экономия при брони: -69,41 грн
309,00 грн
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