Реосорбилакт® (Reosorbilact)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 273 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
215,59
Экономия при брони: -14,89 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
403,40
Экономия при брони: -41,35 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
215,75
Экономия при брони: -15,04 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
403,70
Экономия при брони: -57,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
215,65
Экономия при брони: -15,22 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
403,52
Экономия при брони: -26,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
378,40
Экономия при брони: -29,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
394,63
Экономия при брони: -50,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
215,14
Экономия при брони: -14,87 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
402,57
Экономия при брони: -40,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
218,90
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
209,22
Экономия при брони: -9,11 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
391,49
Экономия при брони: -39,73 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
213,12
Экономия при брони: -12,62 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
212,70
Экономия при брони: -11,82 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
398,00
Экономия при брони: -47,79 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
209,93
Экономия при брони: -9,85 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
374,11
Экономия при брони: -29,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
399,24
Экономия при брони: -37,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
208,70
Экономия при брони: -8,03 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
390,51
Экономия при брони: -28,46 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
212,27
Экономия при брони: -11,59 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
378,29
Экономия при брони: -50,72 грн