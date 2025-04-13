Реосорбилакт® (Reosorbilact)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 944 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
218,90
Экономия при брони: -10,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
289,71
Экономия при брони: -44,03 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
378,43
Экономия при брони: -57,52 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
360,41
Экономия при брони: -39,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
210,39
Экономия при брони: -9,85 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
393,69
Экономия при брони: -32,41 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
360,41
Экономия при брони: -39,50 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
213,36
Экономия при брони: -13,21 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
399,24
Экономия при брони: -55,66 грн