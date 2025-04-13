Киев
Реосорбилакт® (Reosorbilact)

Реосорбилакт® (Reosorbilact)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 944 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
205,83 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
279,93 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
212,48 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
194,56 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
374,16 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
205,83 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
345,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
218,86 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
363,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
208,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
218,90
Экономия при брони: -10,50 грн
208,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
289,71
Экономия при брони: -44,03 грн
245,68 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
378,43
Экономия при брони: -57,52 грн
320,91 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
205,83 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
345,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
193,62 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
352,58 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
245,68 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
360,41
Экономия при брони: -39,50 грн
320,91 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
203,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
210,39
Экономия при брони: -9,85 грн
200,54 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
393,69
Экономия при брони: -32,41 грн
361,28 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
213,44 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
366,02 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
213,22 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
353,81 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
245,68 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
360,41
Экономия при брони: -39,50 грн
320,91 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
212,47 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
365,05 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
315,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
205,83 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
345,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
213,36
Экономия при брони: -13,21 грн
200,15 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
399,24
Экономия при брони: -55,66 грн
343,58 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное