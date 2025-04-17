Реосорбилакт® (Reosorbilact)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
211,54
Экономия при брони: -10,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
378,40
Экономия при брони: -39,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
215,00
Экономия при брони: -14,03 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
402,31
Экономия при брони: -67,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
218,90
Экономия при брони: -10,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
218,90
Экономия при брони: -10,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
218,90
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
217,58
Экономия при брони: -13,06 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
353,70
Экономия при брони: -19,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
215,30
Экономия при брони: -15,24 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
383,69
Экономия при брони: -49,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
218,90
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
210,03
Экономия при брони: -9,54 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
332,68
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
211,36
Экономия при брони: -10,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
219,62
Экономия при брони: -15,37 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
373,34
Экономия при брони: -53,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
209,04
Экономия при брони: -8,33 грн
Реосорбилакт® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
344,58
Экономия при брони: -24,40 грн