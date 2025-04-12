в случае возникновения в ногах необычных симптомов (отек, изменение цвета кожи, ощущение напряженности или жара) или боли следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу , так как это может свидетельствовать о серьезных медицинских осложнениях (тромбоз вен ног). Следует обязательно соблюдать неинвазивные методы лечения, назначенные врачом (наложение компрессов, ношение поддерживающих эластичных чулок, обливание холодной водой).

Препарат содержит небольшое количество этанола (менее 100 мг/дозу).

Препарат содержит лактозу. Если установлена непереносимость некоторых сахаров, то перед применением препарата необходима консультация врача.

При применении препарата следует контролировать функцию почек.

Применение тиамина в высоких дозах может искажать результаты при определении теофиллина в плазме крови спектрофотометрическим методом и уробилиногена с помощью реагента Эрлиха.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью из-за недостаточности данных о безопасности его применения у этой категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Не применять у детей.