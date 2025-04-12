Эскузан® Капли (Aescusan® Drops)
Эскузан Капли инструкция по применению
Состав
Экстракт семян конского каштана - 4,725 г/100 г
Тиамина гидрохлорид - 0,5 г/100 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия эсцина, содержащегося в семенах конского каштана, обусловлен стабилизацией лизосомальных мембран, торможением высвобождения аутолитических клеточных ферментов, в результате чего снижается распад мукополисахаридов и улучшаются трофические процессы в стенках венозных сосудов и окружающей соединительной ткани. Препарат Эскузан капли уменьшает патологически повышенную сосудисто-тканевую проницаемость, предотвращая транскапиллярную фильтрацию низкомолекулярных белков, электролитов и воды в межклеточное пространство, повышает тонус венозной стенки, устраняет венозный застой (особенно в нижних конечностях), уменьшает периферические отеки, уменьшает чувство тяжести в ногах, усталость, напряжение, зуд, боль.
Тиамина гидрохлорид в организме превращается в активный тиаминдифосфат, участвует в углеводном и энергетическом обмене, является коферментом многих ферментных реакций.
Фармакокинетика. При пероральном применении эсцин быстро абсорбируется, преимущественно из двенадцатиперстной кишки. Подлежит выраженному эффекту первого прохождения через печень. В тканевой жидкости и плазме крови эсцин связывается с белками (примерно 84%) и ХС. Метаболизируется в печени. Выводится из организма с мочой и желчью в виде метаболитов.
Показания Эскузан Капли
хроническая венозная недостаточность: отеки; судороги икроножных мышц; зуд, а также боль и чувство тяжести в ногах; варикозное расширение вен. Посттромботический синдром. Трофические изменения вен нижних конечностей, например язвы голени. Геморрой. Профилактика и лечение посттравматических и послеоперационных отеков и гематом.
Применение Эскузан Капли
рекомендуется принимать по 12–15 капель 3 раза в сутки перед едой, с небольшим количеством жидкости. Курс лечения составляет от 2 нед до 2–3 мес.
В связи с возможным наличием осадка растительного происхождения перед применением препарат рекомендуется взбалтывать.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Почечная недостаточность, аллергические заболевания.
Побочные эффекты
со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, ускоренное сердцебиение, артериальная гипотензия.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.
Со стороны пищеварительного тракта: диспептические явления, боль в эпигастральной области, тошнота, диарея, рвота.
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, в том числе крапивница, сыпь, зуд, ощущение жара, ангионевротический отек, шок.
В случае применения препарата в высоких дозах возможны нефротоксические реакции, тромбоз.
Особые указания
в случае возникновения в ногах необычных симптомов (отек, изменение цвета кожи, ощущение напряженности или жара) или боли следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу , так как это может свидетельствовать о серьезных медицинских осложнениях (тромбоз вен ног). Следует обязательно соблюдать неинвазивные методы лечения, назначенные врачом (наложение компрессов, ношение поддерживающих эластичных чулок, обливание холодной водой).
Препарат содержит небольшое количество этанола (менее 100 мг/дозу).
Препарат содержит лактозу. Если установлена непереносимость некоторых сахаров, то перед применением препарата необходима консультация врача.
При применении препарата следует контролировать функцию почек.
Применение тиамина в высоких дозах может искажать результаты при определении теофиллина в плазме крови спектрофотометрическим методом и уробилиногена с помощью реагента Эрлиха.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью из-за недостаточности данных о безопасности его применения у этой категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Не применять у детей.
Взаимодействия
препарат может усилить действие антитромботических средств. Антибиотики цефалоспоринового ряда повышают концентрацию свободного эсцина в крови и риск развития побочных эффектов. Следует избегать одновременного применения препарата с аминогликозидными антибиотиками в связи с усилением токсического действия аминогликозидов на почки.
Тиосемикарбазон и 5-фторурацил, а также одновременная инфузия р-ров, содержащих сульфиты, ингибируют активность тиамина.
Передозировка
не сообщалось о случаях передозировки препарата. Возможно усиление побочных эффектов. Симптомы отравления, наблюдаемые после приема большого количества экстракта плодов конского каштана: ощущение беспокойства, сильно выраженная диарея, рвота, мидриаз, сонливость, бред, возможен летальный исход в результате дыхательного паралича через 24–48 ч.
Лечение: симптоматическое. Если было принято большое количество экстракта плодов конского каштана и отсутствует рвота, рекомендуется промывание желудка (например 0,02% р-ром перманганата калия), прием активированного угля.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре 8–25 °С. Не замораживать.