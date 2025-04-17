Эскузан® Капли (Aescusan® Drops)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
204,20
Экономия при брони: -23,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
199,93
Экономия при брони: -6,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
204,10
Экономия при брони: -23,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
203,00
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
186,53
Экономия при брони: -49,78 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
206,00
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
186,92
Экономия при брони: -9,98 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
205,60
Экономия при брони: -25,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
181,67
Экономия при брони: -40,57 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
203,00
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
182,39
Экономия при брони: -45,62 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
187,32
Экономия при брони: -50,45 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma