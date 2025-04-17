Киев
Эскузан® Капли (Aescusan® Drops)

Эскузан® Капли (Aescusan® Drops)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
204,20
Экономия при брони: -23,60 грн
180,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
170,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
199,93
Экономия при брони: -6,00 грн
193,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
167,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
204,10
Экономия при брони: -23,50 грн
180,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
203,00
Экономия при брони: -22,40 грн
180,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
186,53
Экономия при брони: -49,78 грн
136,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
206,00
Экономия при брони: -25,40 грн
180,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
134,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
186,92
Экономия при брони: -9,98 грн
176,94 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
151,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
205,60
Экономия при брони: -25,00 грн
180,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
158,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
181,67
Экономия при брони: -40,57 грн
141,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
203,00
Экономия при брони: -22,40 грн
180,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
134,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
182,39
Экономия при брони: -45,62 грн
136,77 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
169,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
187,32
Экономия при брони: -50,45 грн
136,87 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
167,50 грн
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