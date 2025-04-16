Эскузан® Капли (Aescusan® Drops)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
173,64
Экономия при брони: -21,94 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
201,50
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
183,54
Экономия при брони: -26,24 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
203,50
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
183,66
Экономия при брони: -16,67 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
185,73
Экономия при брони: -18,74 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
204,90
Экономия при брони: -25,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Аптека бам
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
204,40
Экономия при брони: -25,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
197,40
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
183,97
Экономия при брони: -35,97 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
193,17
Экономия при брони: -22,04 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
180,66
Экономия при брони: -39,54 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
179,64
Экономия при брони: -31,40 грн