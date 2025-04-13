Эскузан® Капли (Aescusan® Drops)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 840 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
203,20
Экономия при брони: -21,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
196,90
Экономия при брони: -15,00 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
192,20
Экономия при брони: -41,28 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
208,81
Экономия при брони: -44,85 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
178,67
Экономия при брони: -14,83 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
182,50
Экономия при брони: -39,16 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
183,83
Экономия при брони: -28,16 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
188,70
Экономия при брони: -6,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma