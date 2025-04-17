Эскузан® Капли (Aescusan® Drops)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
184,31
Экономия при брони: -19,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
206,00
Экономия при брони: -23,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
186,25
Экономия при брони: -57,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
203,00
Экономия при брони: -20,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
203,20
Экономия при брони: -20,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
183,83
Экономия при брони: -55,12 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
185,34
Экономия при брони: -33,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
204,90
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
174,67
Экономия при брони: -41,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
181,01
Экономия при брони: -47,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
192,20
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эскузан® Капли капли оральные флакон с капельницей 20 мл №1
esparma
170,72
Экономия при брони: -23,40 грн