Фармакодинамика.

Препарат содержит сумму алкалоидов из корней раувольфии змеиной или коры корней раувольфии рвотной семейства Кутровые. Алкалоиды представлены резерпином, серпентином, аймалином. Общее содержание алкалоидов — не менее 90%.

Раунатин имеет гипотензивный эффект, обусловленный снижением содержания биогенных моноаминов (норадреналин, дофамин, серотонин) в центральной нервной системе (ЦНС) (кортико-гипоталамических структурах, особенно задней части гипоталамуса). Нарушая процессы депонирования медиатора в везикулах пресинаптической мембраны периферических адренергических нервных окончаний, сосудистой стенке, мозговом слое надпочечниковых желез, препарат блокирует адренергичну передачу, что приводит к постепенному снижению артериального давления. Гипотензивный эффект препарата развивается более постепенно, в отличие от резерпина, но по выраженности существенно не уступает резерпину. Особенностью препарата является усиление клубочковой фильтрации в почках, что приводит к увеличению почечного кровообращения.

Препарат проявляет также антиаритмическое действие и успокаивающее влияние на ЦНС. Седативное действие препарата менее выражено по сравнению с резерпином.

Терапевтический эффект препарата развивается постепенно к 10–14-му дню после начала его применения и сохраняется в течение 2–3 месяцев.

В ряде случаев раунатин переносится лучше чем резерпин.

Фармакокинетика.

Алкалоиды препарата хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта; Cmax в крови достигается через 1–3 часа после приема. Связывание с белками крови — 40–50%. Т ½ — 50–170 часов; метаболизируется в кишечнике и печени, выводится с калом, а также с мочой.