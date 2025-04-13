Киев
Раунатин-Здоровье (Raunatin-Zdorovye)

Раунатин-Здоровье (Raunatin-Zdorovye)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 630 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
118,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
19,70 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
35,46 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
120,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
19,80 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
47,34 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
112,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
16,62 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
35,46 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
94,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
24,14 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
51,64 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
93,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
49,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
49,10 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
40,08 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
18,25 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
33,27 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
123,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
61,45
Экономия при брони: -4,50 грн
56,95 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
19,73 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
44,38 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
89,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
120,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
100,50 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
87,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
15,58 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
35,49 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
94,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
17,43 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
51,49
Экономия при брони: -4,84 грн
46,65 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
99,93
Экономия при брони: -5,32 грн
94,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
49,10 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
43,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
26,00 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
37,27 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
82,79 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
18,25 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
35,49 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
118,00 грн
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