Раунатин-Здоровье (Raunatin-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
22,88
Экономия при брони: -0,69 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
51,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
53,60
Экономия при брони: -2,50 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
49,67
Экономия при брони: -3,25 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,50
Экономия при брони: -8,40 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,50
Экономия при брони: -8,40 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
29,22
Экономия при брони: -1,25 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
48,38
Экономия при брони: -1,97 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
61,49
Экономия при брони: -5,98 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
24,21
Экономия при брони: -1,62 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
49,38
Экономия при брони: -2,98 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн