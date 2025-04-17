Раунатин-Здоровье (Raunatin-Zdorovye)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
23,82
Экономия при брони: -1,13 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
60,74
Экономия при брони: -6,82 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,50
Экономия при брони: -8,00 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
24,21
Экономия при брони: -3,24 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
131,71
Экономия при брони: -18,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
58,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,50
Экономия при брони: -8,00 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
26,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
29,33
Экономия при брони: -3,89 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
62,37
Экономия при брони: -8,45 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
62,88
Экономия при брони: -7,37 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
52,60
Экономия при брони: -1,10 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
50,50
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
61,73
Экономия при брони: -7,59 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
58,50
Экономия при брони: -7,00 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
126,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
27,21
Экономия при брони: -1,71 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
51,74
Экономия при брони: -2,03 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
128,06
Экономия при брони: -15,54 грн