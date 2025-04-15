Киев
Раунатин-Здоровье (Raunatin-Zdorovye)

Раунатин-Здоровье (Raunatin-Zdorovye)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 139 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,72
Экономия при брони: -5,12 грн
54,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
96,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
61,35
Экономия при брони: -5,84 грн
55,51 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
130,75
Экономия при брони: -14,01 грн
116,74 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
25,10 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
119,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,50
Экономия при брони: -9,70 грн
49,80 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
40,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
46,58 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
125,00
Экономия при брони: -7,50 грн
117,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
107,95 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
125,00
Экономия при брони: -7,50 грн
117,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
50,90
Экономия при брони: -1,10 грн
49,80 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
112,10
Экономия при брони: -11,60 грн
100,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
122,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
60,01
Экономия при брони: -2,13 грн
57,88 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
131,66
Экономия при брони: -9,20 грн
122,46 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
56,40
Экономия при брони: -6,60 грн
49,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
20,90 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
44,80 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
114,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
61,03
Экономия при брони: -8,10 грн
52,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
63,11
Экономия при брони: -7,31 грн
55,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
69,95
Экономия при брони: -3,23 грн
66,72 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
56,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
48,17
Экономия при брони: -1,91 грн
46,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
23,26
Экономия при брони: -1,71 грн
21,55 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
65,13
Экономия при брони: -9,58 грн
55,55 грн
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