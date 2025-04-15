Раунатин-Здоровье (Raunatin-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,72
Экономия при брони: -5,12 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
61,35
Экономия при брони: -5,84 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
130,75
Экономия при брони: -14,01 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
59,50
Экономия при брони: -9,70 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
125,00
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
125,00
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
50,90
Экономия при брони: -1,10 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
112,10
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
60,01
Экономия при брони: -2,13 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
131,66
Экономия при брони: -9,20 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
56,40
Экономия при брони: -6,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
61,03
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
63,11
Экономия при брони: -7,31 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
69,95
Экономия при брони: -3,23 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
48,17
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
23,26
Экономия при брони: -1,71 грн
Раунатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Корпорация Здоровье
65,13
Экономия при брони: -9,58 грн