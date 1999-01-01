Киев
Активные вещества на букву “192”
RAUVOLFIA* (РАУВОЛЬФИЯ*)
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Раунатин-Здоровье
Таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №50
Здоровье
от
75,22
грн
в 629 аптеках
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Раунатин-Здоровье
Таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер в коробке №20
Здоровье
от
26,63
грн
в 611 аптеке
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Раунатин-Здоровье
Таблетки, покрытые оболочкой 2 мг блистер №10
Здоровье
от
12,47
грн
в 425 аптеках
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Упаковка
блистер
блистер в коробке
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