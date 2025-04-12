Мерказолил-Здоровье (Mercazolil-Zdorovye)
Мерказолил-Здоровье инструкция по применению
Состав
действующее вещество: thiamazole;
1 таблетка содержит тиамазола 5 мг;
вспомогательные вещества: крахмал картофельный, кальция стеарат, сахар-рафинад, тальк.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цветом, с плоской поверхностью и фаской.
Фармакотерапевтическая группа
Антитиреоидные средства. Код АТС Н03В В02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Антитиреоидное средство. Механизм тиреостатического действия обусловлен ингибированием активности фермента пероксидазы, участвующей в йодировании тиреоидных гормонов щитовидной железы, что приводит к нарушению синтеза тироксина и трийодтиронина. Это свойство позволяет проводить симптоматическое лечение тиреотоксикоза независимо от его этиологии. Тиамазол не влияет на секрецию предварительно синтезированных тиреоидных гормонов, что объясняет длительность латентного периода до нормализации концентрации тироксина и трийодтиронина в сыворотке крови, в результате чего улучшается клиническая картина заболевания. Не влияет на тиреотоксикоз, развившийся вследствие высвобождения гормонов после разрушения клеток щитовидной железы (после лечения радиоактивным йодом или при тиреоидите).
Фармакокинетика.
После приема внутрь тиамазол быстро и полностью всасывается из пищеварительного тракта. Cmax в плазме крови достигается через 40–80 минут. С белками плазмы крови практически не связывается. Тиамазол накапливается в щитовидной железе и очень медленно метаболизируется, в связи с чем на кинетической кривой образуется плато концентрации, сохраняющееся в течение 24 ч после приема разовой дозы препарата. Кинетика метаболизма не зависит от функции щитовидной железы. Т½ составляет 3 часа; у пациентов с печеночной недостаточностью он более длительный. Выводится с мочой и желчью, в незначительной степени — с калом. С мочой выводится в виде метаболитов (70% в течение 24 ч) и неизмененного вещества.
Показания
Лечение тиреотоксикоза.
- Консервативное лечение тиреотоксикоза, особенно с отсутствующим или малым размером зобом.
- Подготовка к хирургическому лечению при всех формах тиреотоксикоза.
- Подготовка к лечению тиреотоксикоза радиоактивным йодом.
- Терапия в латентный период действия радиоактивного йода.
- Профилактика тиреотоксикоза при назначении препаратов йода при существовании латентного тиреотоксикоза, автономных аденом или тиреотоксикоза в анамнезе.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к любым компонентам препарата/другим производным тионамидов;
- умеренные и тяжелые нарушения количественного состава крови (гранулоцитопения);
- холестаз перед началом лечения, не вызванный тиреотоксикозом;
- повреждение костного мозга при проведенной ранее терапии тиамазолом или карбимазолом;
- острый панкреатит после применения тиамазола или карбимазола в анамнезе.
Совместимая терапия тиамазолом и тиреоидными гормонами в период беременности противопоказана (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Недостаток йода повышает восприимчивость щитовидной железы к тиамазолу, а избыток йода снижает ее. Остальные непосредственные взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны. Следует учитывать, что метаболизм и выведение других лекарственных средств при гипертиреозе может увеличиваться. Эти характеристики нормализуются при восстановлении функции щитовидной железы. При необходимости дозу препарата следует корректировать.
Кроме того, коррекция гипертиреоза может нормализовать повышенную активность антикоагулянтов у пациентов с гипертиреозом.
Исследований лекарственных взаимодействий с участием детей не проводилось.
Особенности применения
Лекарственное средство не рекомендуется применять пациентам с реакциями гиперчувствительности умеренной степени тяжести в анамнезе (аллергическая сыпь, зуд).
Пациентам, имеющим зоб очень больших размеров и сужение трахеи, применять лекарственное средство следует с осторожностью: в течение более короткого периода и под тщательным наблюдением врача в связи с риском роста зоба.
Миелотоксичность
Сообщалось о возникновении агранулоцитоза в 0,3–0,6% случаях. Перед началом лечения следует обратить особое внимание на симптомы агранулоцитоза (стоматит, фарингит, высокая температура тела). Обычно симптомы возникают в начале лечения, однако возможно их появление через несколько месяцев или во время повторного курса лечения. Рекомендуется контролировать показатели крови до и после начала терапии, особенно у пациентов, у которых диагностирована гранулоцитопения умеренной степени. В случае развития любого из вышеперечисленных симптомов, особенно в течение первых недель лечения, следует немедленно обратиться к врачу для проведения анализа крови. При подтверждении агранулоцитоза необходимо прекратить дальнейшую терапию препаратом.
При применении препарата в рекомендованных дозах побочные реакции, обусловленные токсическим действием на костный мозг, возникали редко. Часто сообщалось о развитии таких реакций при приеме очень высоких доз тиамазола (около 120 мг/сут). Такие дозы назначают по особым показаниям (тяжелые формы заболевания, тиреотоксический криз). При появлении симптомов токсического действия на костный мозг на фоне лечения тиамазолом следует прекратить дальнейшее применение препарата и при необходимости перейти на применение антитиреоидного лекарственного средства другой группы.
Острый панкреатит
Существуют данные о возникновении острого панкреатита у пациентов, принимавших тиамазол или карбимазол. При возникновении острого панкреатита применение тиамазола должно быть немедленно прекращено. Не следует назначать тиамазол пациентам, у которых ранее развивался острый панкреатит после приема тиамазола или карбимазола. Повторный прием этих лекарственных средств может вызвать рецидив острого панкреатита с уменьшением времени до начала приступа.
Женщины репродуктивного возраста и беременные
Женщинам репродуктивного возраста рекомендуется применять эффективные методы контрацепции во время терапии тиамазолом. Беременным тиамазолом следует назначать только после тщательной оценки пользы/риска и только в самых низких эффективных дозах без дополнительного введения гормонов щитовидной железы. При назначении во время беременности следует проводить тщательный мониторинг состояния женщины, плода и новорожденного (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Контроль гипертиреоза
Избыток препарата после приема очень высоких доз может привести к развитию субклинического/клинического гипотиреоза или росту зоба за счет повышения уровня секреции тиреотропного гормона. В этой связи дозу лекарственного средства необходимо снизить сразу после восстановления нормального функционирования щитовидной железы, при необходимости назначить левотироксин. Прекращать полностью лечение препаратом и применять только левотироксин не рекомендуется.
Увеличение зоба на фоне терапии тиамазолом, вопреки угнетению секреции тиреотропного гормона, возникает вследствие самого заболевания, и его нельзя предотвратить дополнительный прием левотироксина.
Обеспечение нормального уровня секреции тиреотропного гормона важно для минимизации риска проявления или ухудшения эндокринной офтальмопатии. Однако данная патология часто не зависит от протекания заболевания щитовидной железы. Подобные осложнения не являются причиной изменения режима лечения и не являются побочной реакцией при правильном проведении курса лечения.
В редких случаях после проведения курса антитиреоидной терапии без хирургического вмешательства наблюдались случаи развития позднего гипотиреоза. Это не побочная реакция на препарат, а результат воспалительных и деструктивных процессов в паренхиме щитовидной железы, вызванных основным заболеванием.
За счет снижения патологически повышенного расходования энергии при гипертиреозе может увеличиваться масса тела на фоне лечения тиамазолом. Улучшение клинической картины свидетельствует о нормализации энергообмена.
Лекарственное средство содержит сахар-рафинад. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Тиамазол является активным метаболитом карбимазола, однако 1 мг тиамазола не является эквивалентным 1 мг карбимазола. Это необходимо учитывать в начале лечения тиамазолом или при переходе из карбимазола на тиамазол. Следует придерживаться приведенных рекомендаций по дозировке.
Суточную дозу применять однократно или разделить на несколько приемов в течение дня. В начале лечения разовые дозы следует принимать в течение дня через равные промежутки времени. Поддерживающую дозу следует применять за 1 прием во время или после завтрака.
Таблетки принимать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.
Если был пропущен один прием препарата, то увеличивать дозу при следующем приеме не нужно.
Общие рекомендации по дозировке
Взрослые
В зависимости от степени тяжести заболевания и поступления йода в организм рекомендуемая доза для взрослых составляет 10–40 мг/сут. Во многих случаях угнетение продуцирования гормона щитовидной железы обеспечивается при приеме 20–30 мг препарата в сутки. В случае заболевания легкой степени тяжести назначать препарат в более низкой дозе, при тяжелой степени заболевания необходимо применять препарат в начальной дозе 40 мг/сут.
Коррекцию дозы проводить индивидуально, учитывая активность процессов метаболизма, обусловленных уровнем продуцирования гормона щитовидной железы.
Для проведения поддерживающей терапии рекомендуется следующая дозировка:
- поддерживающая доза препарата по 5–20 мг/сут в комбинации с левотироксином, для профилактики гипотиреоза;
- в случае монотерапии — по 2,5–10 мг препарата в сутки.
В случае тиреотоксикоза, вызванного повышенным содержанием йода, возможно применение препарата в более высоких дозах.
Консервативное лечение тиреотоксикоза
Целью терапии является достижение эутиреоидного состояния железы и длительной ремиссии после ограниченной продолжительности лечения. По данным исследований, ремиссия может быть достигнута максимально у 50% пациентов через год после терапии. Было установлено, что время достижения ремиссии значительно отличается в зависимости от первоначальных показателей. Достоверными факторами воздействия являются тип гипертиреоза (иммуногенный или неиммуногенный), длительность лечения, дозировка тиамазола, а также источник получения йода: пищевой или ятрогенный.
Продолжительность терапии препаратом составляет от 6 месяцев до 2 лет (в среднем — 1 год). Возможность удлинения периода ремиссии зависит от продолжительности терапии. В случаях, когда не удается обеспечить ремиссию, а проведение других терапевтических мероприятий невозможно, препарат можно применять для длительной терапии в самых низких эффективных дозах без добавления или в сочетании с низкой дозой левотироксина.
Пациентам с сужением трахеи и зобом очень больших размеров лекарственное средство следует применять в течение короткого периода. Длительная терапия может привести к росту зоба.
Подготовка к хирургическому лечению при всех формах тиреотоксикоза
Кратковременная подготовительная терапия (в течение 3–4 недель, в некоторых случаях препарат можно применять дольше) способствует восстановлению эутиреоидного состояния, за счет чего уменьшаются риски, обусловленные хирургическим вмешательством.
Хирургическое вмешательство проводится сразу после достижения эутиреоидного состояния. Если такое вмешательство не производят, необходимо применять левотироксин. Терапию можно заканчивать за день до операции.
В период последних 10 дней до операции хирург может дополнительно назначить препараты йода в высоких дозах для укрепления тканей щитовидной железы (йодотерапия по Пламеру).
Подготовка к лечению радиоактивным йодом
Лекарственное средство применять для достижения эутиреоидного состояния до начала терапии с использованием радиоактивного йода. Особенно предварительная терапия препаратом необходима пациентам с тиреотоксикозом тяжелой степени, поскольку наблюдались частные случаи тиреотоксического криза после проведения лечения йодом без предварительной терапии тиамазолом.
Следует учитывать, что производные тиомочевины могут снижать чувствительность тканей щитовидной железы к лучевой терапии. При проведении запланированной терапии с использованием радиоактивного йода в связи с автономными аденомами необходимо провести предварительную терапию препаратом для предупреждения активации паранодулярной ткани.
Терапия в латентный период действия радиоактивного иода
Продолжительность и доза лекарственного средства подбираются индивидуально в зависимости от степени тяжести заболевания, а также с учетом периода до начала действия радиоактивного йода (около 4–6 месяцев).
Профилактическое лечение пациентов с риском развития гипертиреоза при назначении препаратов йода с целью диагностики
Обычно рекомендуемая доза составляет 10–20 мг тиамазола в сутки и/или 1 г перхлората ежедневно в течение 10 дней (например, при необходимости введения выводимого почками рентгеноконтрастного средства). Продолжительность профилактического лечения определяется с учетом длительности периода, в течение которого препараты йода находятся в организме.
Особые группы пациентов
Пациенты с нарушением функции печени
У пациентов с нарушениями функций печени снижается скорость выведения тиамазола. В этой связи препарат рекомендуется применять в минимальных эффективных дозах, в период терапии препаратом необходимо проводить мониторинг состояния пациента.
Пациенты с нарушением функции почек
Пациентам с почечной недостаточностью рекомендуется индивидуальная корректировка дозы и постоянное наблюдение, поскольку недостаточно данных о фармакокинетических свойствах препарата у этой группы пациентов.
Пациенты пожилого возраста
Пациентам пожилого возраста рекомендуется индивидуальная корректировка дозы и постоянное наблюдение, данных по накоплению препарата в организме нет. Препарат рекомендуется применять в минимальных дозах.
Дети
Дети и подростки (3–17 лет)
Начальная доза для лечения детей и подростков (3–17 лет) рассчитывается в соответствии с массой тела пациента.
Как правило, лечение начинают с 0,5 мг/кг, разделенных на два или три приема в равных дозах в сутки.
Поддерживающую дозу можно снизить в зависимости от индивидуальной реакции пациента на терапию и применять 1 раз в сутки. Чтобы избежать гипотиреоза, может потребоваться дополнительный прием левотироксина. Общая суточная доза не должна превышать 40 мг тиамазола.
Дети в возрасте младше 2 лет
Безопасность и эффективность применения тиамазола детям в возрасте младше 2 лет не исследованы.
Применение тиамазола детям в возрасте младше 2 лет не рекомендуется.
Очень редко сообщалось о развитии серьезных кожных реакций гиперчувствительности, таких как генерализованный дерматит, включая синдром Стивенса-Джонсона, у взрослых пациентов и детей.
Побочные реакции
Нежелательные эффекты по частоте возникновения классифицируют по следующим категориям: очень часто (>1/10), часто (>1/100, <1/10), нечасто (>1/1000, <1/100), редко (>1/ 10000, < 1/1000), очень редко (1/10000), частота неизвестна (невозможно установить по имеющимся данным).
Со стороны крови и лимфатической системы: нечасто: агранулоцитоз (встречается примерно в 0,3–0,6% случаев, может проявляться через несколько недель или месяцев после начала лечения, что требует прекращения применения препарата, после чего в большинстве случаев это явление исчезает самостоятельно); очень редко: тромбоцитопения, панцитопения, генерализованная лимфаденопатия.
Со стороны эндокринной системы: очень редко: инсулиновый аутоиммунный синдром с резким снижением концентрации глюкозы крови.
Со стороны нервной системы: редко: нарушение вкусовых ощущений (дисгевзия, агевзия), исчезающих после прекращения применения препарата (иногда вкусовые ощущения восстанавливаются через несколько недель после окончания курса лечения); очень редко: невриты, полинейропатия.
Со стороны пищеварительной системы: очень редко: острое воспаление слюнных желез; частота неизвестна: острый панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко: холестатическая желтуха или токсический гепатит. Симптомы обычно исчезают после прекращения приема препарата. Клинические малозаметные симптомы застоя желчи в период лечения следует отличать от дисфункций, вызванных гипертиреозом, таких как повышение уровня γ-глутамилтрансферазы и щелочной фосфатазы или повышение специфического костного изофермента щелочной фосфатазы.
Со стороны кожи и подкожной ткани: очень часто: аллергические кожные реакции разной степени тяжести (зуд, сыпь, крапивница), обычно умеренной степени тяжести, исчезающие при дальнейшей терапии; очень редко: тяжелые формы аллергических кожных реакций, включая генерализованные дерматиты, алопецию, красную волчанку, индуцированную лекарственным средством.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: часто: постепенно развивающаяся артралгия и может возникать даже через несколько месяцев терапии.
Общие нарушения: редко: медикаментозная лихорадка.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки №50, №100 в контейнере в коробке; №50 (10×5), №100 (10×10) в блистерах.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.