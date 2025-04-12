Лекарственное средство не рекомендуется применять пациентам с реакциями гиперчувствительности умеренной степени тяжести в анамнезе (аллергическая сыпь, зуд).

Пациентам, имеющим зоб очень больших размеров и сужение трахеи, применять лекарственное средство следует с осторожностью: в течение более короткого периода и под тщательным наблюдением врача в связи с риском роста зоба.

Миелотоксичность

Сообщалось о возникновении агранулоцитоза в 0,3–0,6% случаях. Перед началом лечения следует обратить особое внимание на симптомы агранулоцитоза (стоматит, фарингит, высокая температура тела). Обычно симптомы возникают в начале лечения, однако возможно их появление через несколько месяцев или во время повторного курса лечения. Рекомендуется контролировать показатели крови до и после начала терапии, особенно у пациентов, у которых диагностирована гранулоцитопения умеренной степени. В случае развития любого из вышеперечисленных симптомов, особенно в течение первых недель лечения, следует немедленно обратиться к врачу для проведения анализа крови. При подтверждении агранулоцитоза необходимо прекратить дальнейшую терапию препаратом.

При применении препарата в рекомендованных дозах побочные реакции, обусловленные токсическим действием на костный мозг, возникали редко. Часто сообщалось о развитии таких реакций при приеме очень высоких доз тиамазола (около 120 мг/сут). Такие дозы назначают по особым показаниям (тяжелые формы заболевания, тиреотоксический криз). При появлении симптомов токсического действия на костный мозг на фоне лечения тиамазолом следует прекратить дальнейшее применение препарата и при необходимости перейти на применение антитиреоидного лекарственного средства другой группы.

Острый панкреатит

Существуют данные о возникновении острого панкреатита у пациентов, принимавших тиамазол или карбимазол. При возникновении острого панкреатита применение тиамазола должно быть немедленно прекращено. Не следует назначать тиамазол пациентам, у которых ранее развивался острый панкреатит после приема тиамазола или карбимазола. Повторный прием этих лекарственных средств может вызвать рецидив острого панкреатита с уменьшением времени до начала приступа.

Женщины репродуктивного возраста и беременные

Женщинам репродуктивного возраста рекомендуется применять эффективные методы контрацепции во время терапии тиамазолом. Беременным тиамазолом следует назначать только после тщательной оценки пользы/риска и только в самых низких эффективных дозах без дополнительного введения гормонов щитовидной железы. При назначении во время беременности следует проводить тщательный мониторинг состояния женщины, плода и новорожденного (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).

Контроль гипертиреоза

Избыток препарата после приема очень высоких доз может привести к развитию субклинического/клинического гипотиреоза или росту зоба за счет повышения уровня секреции тиреотропного гормона. В этой связи дозу лекарственного средства необходимо снизить сразу после восстановления нормального функционирования щитовидной железы, при необходимости назначить левотироксин. Прекращать полностью лечение препаратом и применять только левотироксин не рекомендуется.

Увеличение зоба на фоне терапии тиамазолом, вопреки угнетению секреции тиреотропного гормона, возникает вследствие самого заболевания, и его нельзя предотвратить дополнительный прием левотироксина.

Обеспечение нормального уровня секреции тиреотропного гормона важно для минимизации риска проявления или ухудшения эндокринной офтальмопатии. Однако данная патология часто не зависит от протекания заболевания щитовидной железы. Подобные осложнения не являются причиной изменения режима лечения и не являются побочной реакцией при правильном проведении курса лечения.

В редких случаях после проведения курса антитиреоидной терапии без хирургического вмешательства наблюдались случаи развития позднего гипотиреоза. Это не побочная реакция на препарат, а результат воспалительных и деструктивных процессов в паренхиме щитовидной железы, вызванных основным заболеванием.

За счет снижения патологически повышенного расходования энергии при гипертиреозе может увеличиваться масса тела на фоне лечения тиамазолом. Улучшение клинической картины свидетельствует о нормализации энергообмена.

Лекарственное средство содержит сахар-рафинад. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.