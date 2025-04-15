Мерказолил-Здоровье (Mercazolil-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
390,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
341,51
Экономия при брони: -13,07 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
319,52
Экономия при брони: -30,85 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
375,00
Экономия при брони: -73,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
375,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
330,04
Экономия при брони: -12,75 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
319,80
Экономия при брони: -9,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
390,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
340,36
Экономия при брони: -11,92 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
319,76
Экономия при брони: -16,21 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
390,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
390,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
426,58
Экономия при брони: -48,57 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
390,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье