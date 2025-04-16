Мерказолил-Здоровье (Mercazolil-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
403,10
Экономия при брони: -14,14 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
390,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
357,77
Экономия при брони: -18,59 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
390,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
321,93
Экономия при брони: -18,38 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
340,50
Экономия при брони: -42,19 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
390,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
319,80
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
324,34
Экономия при брони: -35,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
404,29
Экономия при брони: -46,33 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
331,22
Экономия при брони: -42,36 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье