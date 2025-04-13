Мерказолил-Здоровье (Mercazolil-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
315,44
Экономия при брони: -11,13 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
325,02
Экономия при брони: -42,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
305,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
407,61
Экономия при брони: -40,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
351,09
Экономия при брони: -15,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
305,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
305,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
324,75
Экономия при брони: -33,82 грн