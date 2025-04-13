Мерказолил-Здоровье (Mercazolil-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 594 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
305,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
409,67
Экономия при брони: -62,26 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
332,24
Экономия при брони: -26,48 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
336,93
Экономия при брони: -33,39 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
305,40
Экономия при брони: -2,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
305,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
305,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
320,43
Экономия при брони: -48,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мерказолил-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №100
Корпорация Здоровье
308,53
Экономия при брони: -13,31 грн