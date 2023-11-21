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Активные вещества — “Т”ТИАМАЗОЛ (THIAMAZOLUM)

ТИАМАЗОЛ (THIAMAZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Тирозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 50; Acino
Тирозол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 50 Acino
В 1089 аптеках
от 170,98 грн
Цены в аптеках
Тирозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 50; Acino
Тирозол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 50 Acino
В 1025 аптеках
от 301,18 грн
Цены в аптеках
Мерказолил-Здоровье таблетки, 5 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 100; Здоровье
Мерказолил-Здоровье Таблетки, 5 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 100 Здоровье
В 545 аптеках
от 221,04 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о.
ТИАМАЗОЛ (THIAMAZOLUM)
CAS №: 60-56-0 C4H6N2S
MeSH, TSCAINV, USPDDN: 2H-имидазол-2-тион, 1,3-дигидро-1-метил-.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о.

тиамазол — синтетическое тиреостатическое средство. Вызывает уменьшение синтеза тироксина в щитовидной железе, благодаря чему оказывает специфическое лечебное действие при ее гиперфункции.

диффузный токсический зоб (легкая, средняя, тяжелая формы).

внутрь после еды по 5–10 мг 3–4 раза в сутки. По достижении ремиссии (через 3–6 нед) дозу постепенно снижают до поддерживающей (минимальной эффективной).

период беременности и кормления грудью, выраженная лейкопения и гранулоцитопения, узловые формы зоба.

лейкопения, тошнота, рвота, нарушение функции печени, гипотиреоз, кожная сыпь.