ТИАМАЗОЛ (THIAMAZOLUM) Действующее вещество
от 221,04 грн
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о.
CAS №: 60-56-0 C4H6N2S
MeSH, TSCAINV, USPDDN: 2H-имидазол-2-тион, 1,3-дигидро-1-метил-.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о.
тиамазол — синтетическое тиреостатическое средство. Вызывает уменьшение синтеза тироксина в щитовидной железе, благодаря чему оказывает специфическое лечебное действие при ее гиперфункции.
диффузный токсический зоб (легкая, средняя, тяжелая формы).
внутрь после еды по 5–10 мг 3–4 раза в сутки. По достижении ремиссии (через 3–6 нед) дозу постепенно снижают до поддерживающей (минимальной эффективной).
период беременности и кормления грудью, выраженная лейкопения и гранулоцитопения, узловые формы зоба.
лейкопения, тошнота, рвота, нарушение функции печени, гипотиреоз, кожная сыпь.