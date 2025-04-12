мексилетина гидрохлорид относится к антиаритмическим препаратам IВ класса. Замедляет быстрый трансмембранный ток ионов натрия, оказывает мембраностабилизирующее и местноанестезирующее действие. Препарат уменьшает скорость деполяризации и автоматизм водителей ритма, скорость проведения возбуждения в волокнах Гиса — Пуркинье, незначительно снижает эффективный рефрактерный период и в большей мере продолжительность потенциала действия (ПД), повышает соотношение эффективного рефрактерного периода к продолжительности ПД. Мексилетин мало влияет на гемодинамические показатели.

Мексилетина гидрохлорид быстро всасывается в пищеварительном канале. Связывается с белками плазмы крови на 50–60%. 85% введенного мексилетина гидрохлорида метаболизируется в печени с образованием неактивных метаболитов. Экскретируется главным образом с желчью и только 10–15% выводится с мочой в неизмененном виде. Период полувыведения составляет в среднем 11 ч (8–14 ч), при сердечной недостаточности или при нарушении функции печени он может удлиняться до 25 ч, при остром инфаркте миокарда — до 15–17 ч, а при тяжелой почечной недостаточности увеличивается на 30–35%. Препарат проникает через плаценту, попадает в грудное молоко.