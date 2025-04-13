Киев (адрес не указан)
Доступно в 341 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
335,87
Экономия при брони: -19,02 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
285,63
Экономия при брони: -10,78 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
306,00
Экономия при брони: -14,24 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн