Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
333,40
Экономия при брони: -16,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
320,75
Экономия при брони: -32,45 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
328,08
Экономия при брони: -49,37 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
315,44
Экономия при брони: -18,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
311,37
Экономия при брони: -14,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
293,92
Экономия при брони: -30,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Л
29.6 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,70
Экономия при брони: -27,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
29.6 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
276,18
Экономия при брони: -11,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
312,28
Экономия при брони: -15,55 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
30.4 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
294,55
Экономия при брони: -20,14 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19
4.1 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Казанка, ул. Центральная, 36
42.0 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн