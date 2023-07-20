следует соблюдать осторожность при назначении больным с брадикардией, артериальной гипотензией, сердечной недостаточностью, заболеваниями почек и печени. Мексилетин усиливает выраженность симптомов болезни Паркинсона.

Учитывая, что мексилетин выделяется из организма главным образом почками, лечение больных с почечной недостаточностью необходимо проводить под постоянным наблюдением врача. В начальный период лечения нельзя управлять транспортными средствами и выполнять работы, требующие повышенного внимания и быстроты психических реакций.

В период беременности применяют только по жизненным показаниям. Продолжительность лечения устанавливают индивидуально.

Нельзя резко отменять мексилетин; дозу снижают постепенно под постоянным наблюдением врача.