Днепр (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
277,20
Экономия при брони: -10,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
309,78
Экономия при брони: -11,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
294,82
Экономия при брони: -32,37 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
304,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
143,21
Экономия при брони: -11,98 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
4.4 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
290,93
Экономия при брони: -28,74 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
6.1 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
304,13
Экономия при брони: -14,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
6.3 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
319,14
Экономия при брони: -43,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
6.5 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
296,15
Экономия при брони: -21,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 54 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
6.7 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
7.4 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
307,08
Экономия при брони: -10,33 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
8.6 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
8.7 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
8.9 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
308,00
Экономия при брони: -10,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
9.0 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
299,79
Экономия при брони: -9,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
9.5 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
304,22
Экономия при брони: -14,43 грн