Винница (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
316,57
Экономия при брони: -19,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
324,13
Экономия при брони: -17,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
286,96
Экономия при брони: -12,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
286,32
Экономия при брони: -27,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
293,88
Экономия при брони: -19,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 60
5.3 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,90
Экономия при брони: -14,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 106
6.8 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
53.0 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 19
53.1 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 25
58.6 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
58.7 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
71.5 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Мексаритм капсулы 200 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
318,80 грн