Залаин (Zalain)
Залаин инструкция по применению
Состав
Полутвердый крем плавкой консистенции, белого цвета, без запаха или со слабым запахом жира.
Сертаконазола нитрат - 0,4 г/20 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Залаин — противогрибковый препарат, производное имидазола, с высокой фунгицидной активностью, предназначенный для местного применения в гинекологии. Механизм действия заключается в угнетении синтеза эргостерола и повышении проницаемости клеточной мембраны, что приводит к уничтожению возбудителей. Эффективен в отношении патогенных дрожжевых грибов (Candida albicans, Candida spp. и Malassezia furfur), дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton и Microsporium spp.) и возбудителей, вызывающих инфекционные заболевания кожи и слизистых оболочек, в том числе грамположительных штаммов (Staphylococcus, Streptococcus).
Фармакокинетика. Системная абсорбция отсутствует.
Показания Залаин
местное лечение грибковой кожной инфекции, вызванной дерматофитами и дрожжевыми грибами: эпидермофития стоп, паховая эпидермофития, дерматомикоз гладкой кожи, трихофития участка бороды и усов, дерматомикоз кистей, кандидоз, отрубевидный лишай.
Применение Залаин
крем наносят 1 или 2 раза в сутки (желательно на ночь или утром и вечером) тонким слоем мягко и равномерно на пораженный участок кожи, захватывая примерно 1 см здоровой кожи вокруг него.
Продолжительность лечения зависит от этиологии возбудителя и локализации инфекции. Как правило, рекомендуется применение примерно в течение 4 нед для достижения клинической ремиссии с отрицательным микробиологическим контрольным исследованием для предотвращения рецидива, но во многих случаях клиническое выздоровление происходит раньше — между 2-й и 4-й неделями.
Противопоказания
повышенная чувствительность к каким-либо противогрибковым производным имидазольной группы в анамнезе или к любому другому компоненту препарата.
Побочные эффекты
препарат показал хорошую переносимость при нанесении и на неповрежденную, и на поврежденную кожу.
Местно может появиться контактный дерматит (сухость кожи, жжение, зуд, крапивница). Возможны реакции гиперчувствительности, местные быстропреходящие эритематозные реакции, не требующие прекращения применения препарата.
Особые указания
Залаин нельзя применять в офтальмологии. Нельзя применять перорально. Если при применении лекарственного средства возникает раздражение, реакции гиперчувствительности, препарат необходимо отменить и назначить необходимое лечение. Назначать пациентам с гиперчувствительностью к сертаконазолу или любым противогрибковым производным имидазольной группы противопоказано из-за возможной перекрестной чувствительности.
Перед нанесением крема Залаин на пораженные участки кожи следует вымыть руки. Кожа перед нанесением крема должна быть сухой.
Пациентам следует с осторожностью применять кислотные моющие средства, поскольку в кислой среде увеличивается распространения Candida spp.
Залаин содержит метилпарагидроксибензоат (Е218), который может вызвать аллергические реакции (возможно отсроченные).
Залаин содержит кислоту сорбиновую, которая может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).
Применение в период беременности или кормления грудью. После наружного применения препарата в больших количествах плазменных уровней не отмечено. Поскольку вредное воздействие препарата на новорожденных или беременных не исследовали, перед назначением Залаина в период беременности и кормления грудью следует оценить соотношение польза-риск для женщины и плода/ребенка.
Дети. Не применяют у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
не установлены. В случае необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Передозировка
принимая во внимание концентрацию действующего вещества и путь применения, что рекомендуется, интоксикация маловероятна. Однако при случайном проглатывании лекарственного средства необходимо применить соответствующую симптоматическую терапию.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.