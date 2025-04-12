Залаин нельзя применять в офтальмологии. Нельзя применять перорально. Если при применении лекарственного средства возникает раздражение, реакции гиперчувствительности, препарат необходимо отменить и назначить необходимое лечение. Назначать пациентам с гиперчувствительностью к сертаконазолу или любым противогрибковым производным имидазольной группы противопоказано из-за возможной перекрестной чувствительности.

Перед нанесением крема Залаин на пораженные участки кожи следует вымыть руки. Кожа перед нанесением крема должна быть сухой.

Пациентам следует с осторожностью применять кислотные моющие средства, поскольку в кислой среде увеличивается распространения Candida spp.

Залаин содержит метилпарагидроксибензоат (Е218), который может вызвать аллергические реакции (возможно отсроченные).

Залаин содержит кислоту сорбиновую, которая может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).

Применение в период беременности или кормления грудью. После наружного применения препарата в больших количествах плазменных уровней не отмечено. Поскольку вредное воздействие препарата на новорожденных или беременных не исследовали, перед назначением Залаина в период беременности и кормления грудью следует оценить соотношение польза-риск для женщины и плода/ребенка.

Дети. Не применяют у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.