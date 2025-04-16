Николаев (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
321,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
338,90
Экономия при брони: -57,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
303,78
Экономия при брони: -25,28 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
344,60
Экономия при брони: -63,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
303,98
Экономия при брони: -27,61 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
307,41
Экономия при брони: -31,04 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
344,00
Экономия при брони: -62,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
345,20
Экономия при брони: -64,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
338,60
Экономия при брони: -57,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
310,51
Экономия при брони: -34,81 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
300,86
Экономия при брони: -31,72 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
321,70 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
338,60
Экономия при брони: -57,50 грн