Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
323,50
Экономия при брони: -40,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
334,86
Экономия при брони: -10,05 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
333,30
Экономия при брони: -50,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
333,30
Экономия при брони: -50,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
310,18
Экономия при брони: -39,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
330,10
Экономия при брони: -47,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
294,59
Экономия при брони: -15,73 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
331,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
294,82
Экономия при брони: -29,24 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
330,10
Экономия при брони: -47,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
303,28
Экономия при брони: -25,73 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
308,54
Экономия при брони: -30,55 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
333,60
Экономия при брони: -50,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
302,45
Экономия при брони: -24,84 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
308,20
Экономия при брони: -25,20 грн