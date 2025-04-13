Харьков (адрес не указан)
Доступно в 367 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
294,20
Экономия при брони: -23,13 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
306,92
Экономия при брони: -28,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
345,30
Экономия при брони: -55,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
344,00
Экономия при брони: -54,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
338,30
Экономия при брони: -48,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
307,77
Экономия при брони: -33,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Залаин крем 2 % туба 20 г №1
Egis