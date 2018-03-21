З боку імунної системи.

Застосування препарату може спричинити алергічні реакції (почервоніння шкіри, свербіж, кропив’янка, набряк). У поодиноких випадках — розвиток анафілактичної реакції (аж до шоку).

З боку органів травлення.

У деяких пацієнтів, особливо при тривалому застосуванні, можуть виникати нудота, блювання, діарея.

Реакції у місці введення: шкірні висипи, десквамація епітелію.

З боку центральної нервової системи: головний біль, сплутаність свідомості, судоми.

З боку нирок та сечовивідних шляхів: олігурія.

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.