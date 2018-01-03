Валеріани настойка (Tinctura valerianae) (575962) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Валеріани настойка інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Спосіб застосування та дози
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
- Заявник
- Місцезнаходження заявника
Склад
діюча речовина: настойка валеріани коренів (Valerianae radix) (1:5) (екстрагент — етанол 70%);
1 флакон містить настойки валеріани коренів (Valerianae radix) (1:5) (екстрагент — етанол 70%) 25 мл.
Лікарська форма
Настойка.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від жовтувато-бурого до червоно-бурого кольору, з характерним приємним запахом. Допускається наявність осаду.
Фармакотерапевтична група
Снодійні та седативні засоби. Код ATХ N05C M09.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини, що містяться у кореневищах з коренями валеріани (ефірна олія, валеріанова кислота, борнеол, алкалоїди, дубильні речовини, цукри), зменшують збудження у центральній нервовій системі, посилюють ефекти інших седативних, снодійних, анальгетичних та спазмолітичних засобів.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Функціональні розлади діяльності центральної нервової системи (підвищена емоційна збудливість, дратівливість, розлади сну тощо), серцево-судинної системи (нейроциркуляторна дистонія).
Протипоказання
Депресія та інші розлади, що супроводжуються пригніченням центральної нервової системи. Підвищена чутливість до біологічно активних речовин, що входять до складу препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Валеріани настойка може потенціювати дію серцевих, седативних, снодійних, аналгетичних та спазмолітичних засобів, посилювати дію алкоголю, гіпотензивних, анксіолітичних засобів.
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Не застосовувати препарат у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Слід утримуватися від керування транспортом або роботи з іншими механізмами в період застосування препарату.
Спосіб застосування та дози
Валеріани настойку приймають внутрішньо. Дорослим рекомендується приймати по 20–30 крапель на прийом 3–4 рази на добу до досягнення стабільного лікувального ефекту,
дітям віком від 12 років - із розрахунку 1 крапля на рік життя 3–4 рази на добу.
Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.
Тривалість лікування в середньому становить 1–1,5 місяця.
Діти.
Не застосовувати дітям віком до 12 років через вміст етанолу.
Передозування
При передозуванні препарату можливі психічне збудження, розвиток виражених побічних реакцій: головний біль, запаморочення, сонливість, загальна слабкість, біль у животі, нудота, зниження гостроти слуху та зору, відчуття серцебиття.
Негайне припинення застосування препарату і вчасно вжиті заходи екстреної допомоги (промивання шлунка, призначення активованого вугілля тощо) та симптоматичне лікування сприяють швидкому усуненню клінічних проявів передозування.
Побічні реакції
Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих можуть спостерігатися пригнічення емоційних реакцій, сонливість, зниження працездатності, депресія, нудота, спастичний біль у животі, слабкість. Можливі алергічні реакції (у т. ч. почервоніння шкіри, висипання, свербіж, набряк шкіри).
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 мл у флаконах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.
Заявник
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження заявника
Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1В, офіс А 504.