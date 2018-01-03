Валеріани настойку приймають внутрішньо. Дорослим рекомендується приймати по 20–30 крапель на прийом 3–4 рази на добу до досягнення стабільного лікувального ефекту,

дітям віком від 12 років - із розрахунку 1 крапля на рік життя 3–4 рази на добу.

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Тривалість лікування в середньому становить 1–1,5 місяця.

Діти.

Не застосовувати дітям віком до 12 років через вміст етанолу.